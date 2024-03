El hermano de Lionel Scaloni fue demorado por amenazas y extorsiones

Una de esas empresas fue Cossa Nostra, conformada en noviembre de 2022, y dedicada a la representación de futbolistas. Entre sus fines declarados, se encuentra “orientar y asesorar a futbolistas y otros deportistas en las negociaciones y relaciones que entablen con clubes y/o entidades de cualquier tipo”.

Mauro Scaloni también fue jugador de fútbol, pero no tuvo la misma carrera que su hermano. Con Lionel hicieron inferiores en Nwewll´s Old Boys de Rosario, luego pasaron a Estudiantes de La Plata, donde Lionel jugó, pero no así su hermano.

En 19996 pasaron a jugar al Deportivo la Coruña de España, pero otra vez Mauro no fue tenido en cuenta por el primer equipo, y jugó 9 años en el equipo filial. Después de esa experiencia se retiró definitivamente y se volvió a Pujato.

Otras noticias de Urgente24

"Te van a voltear": Juan Grabois se metió en la interna y le habló a Javier Milei

Gasoducto Norte y BTU: Agresivo descuento que sorprendió a Techint y la firma del Inter Miami

Definitivo: Javier Milei elige a Patricia, Mauricio cancelado

Por decisión de Nicolás Maduro, no pueden volar aviones de Argentina sobre Venezuela