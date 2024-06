El día que Argentina jugó con la camiseta del IFK Malmo

El amarillo no le trajo suerte, Argentina cayó 3 a 1 ante Alemania y no le quedaba mucha vida en ese torneo. En el segundo partido la albiceleste derrotó 3 a 1 a Irlanda del Norte, pero luego vendría el partido que daría el título a este Mundial como “La Catástrofe de Suecia”. Checoslovaquia goleo 6 a 1 a Argentina, y no solo lo despidió en primera ronda, sino que le propinó la peor derrota en los Mundiales hasta la actualidad.

