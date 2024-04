Cavani quedó afuera de la lista de convocados de Diego Martínez

Según confirmó la propia institución Xeneize en sus redes sociales, el uruguayo no será parte del plantel para jugar contra la Lepra el próximo sábado a las 17 en el Coloso Marcelo Bielsa. Una baja verdaderamente sensible, que toma resonancia dado que el club está peleando por ingresar a los puestos de clasificación. En ese sentido, el encuentro vs. Newell´s será clave.