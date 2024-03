Caruso Lombardi le pegó a Messi por el escándalo Independiente/AFA

Me bajaron de 11 equipos por la pelea con el Chiqui Tapia. Los presidentes de esos clubes me dijeron que los iban a liquidar sin me llevaban Me bajaron de 11 equipos por la pelea con el Chiqui Tapia. Los presidentes de esos clubes me dijeron que los iban a liquidar sin me llevaban

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LombaCaruso/status/1765425404758597960&partner=&hide_thread=false Creo se terminó la paciencia , lo vengo diciendo hace mucho, lo que vemos no se aguanta más , escuchar a Beli voy? El tweet de Toviggino , arbitrajes espantosos , nada bueno de AFA después del mundial, todo turbio , hay que apoyar a TÉVEZ y al KUN, no dejar que triunfe lo sucio . — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) March 6, 2024

"Toviggino es quien maneja todo el fútbol argentino. Tapia sólo maneja Barracas y a la Selección Argentina", tiró.

Caruso sostuvo que el rigor periodístico deportivo se maneja bajo intereses: "Si no hablan de lo que les dicen, quedan afuera".

Promediando la entrevista, Alfredo Casado le consultó al hombre de los mil equipos si el seleccionado Campeón del Mundo no debiera involucrarse más en el menoscabado fútbol argentino. Lombardi no dudó ni un segundo y considero que 'sí'...

Si Messi dijera: ‘Che, a Newell’s no lo caguen más’ quedate tranquilo que a Newell’s no le cobran más un lateral en contra. Pero bueno, no les importa a ellos. Están en otro mundo, no les interesa lo de acá Si Messi dijera: ‘Che, a Newell’s no lo caguen más’ quedate tranquilo que a Newell’s no le cobran más un lateral en contra. Pero bueno, no les importa a ellos. Están en otro mundo, no les interesa lo de acá

Ricardo Caruso Lombardi en @splendidam990:



“Si Messi dijera: ‘Che, a Newell’s no lo caguen más’ quedate tranquilo que a Newell’s no le cobran más un lateral en contra. Pero bueno, no les importa a ellos. Están en otro mundo, no les interesa lo de acá”. pic.twitter.com/6UJww3x05m — dataref (@dataref_ar) March 7, 2024

Asimismo, volvió a arremeter contra el mandatario de AFA: "A Tapia tampoco le importa [el fútbol argentino]. Es muy vivo para la Selección, fijate que siempre juega con equipos más pobres, nunca con equipos más grandes, y eso es porque tiene a (Gianni) Infantino y a (Alejandro) Domínguez metidos en el bolsillo".



