Boca Juniors vs Unión: El Kily González habló de Kevin Zenón

Por último, el Kily habló de Edinson Cavani, el delantero de Boca quien cortó seguía de goles con un triplete frente a Belgrano en la Bombonera: "Lo de Cavani no me sorprende, me daba hasta risa que lo cuestionen. Son esos jugadores cuya trayectoria los avala", y continuó: "Gracias a Dios pasó en el partido anterior y ojalá no pase en el que viene".