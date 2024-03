Arquero récord: Hay Franco Armani para rato en River

El ex Atlético Nacional arribó al club de Núñez en el año 2018 y rápidamente se adueñó del arco riverplatense. Desde la ida de Marcelo Barovero a mediados de 2016, que los Millonarios no encontraban una respuesta debajo de sus tres palos y con el "Pulpo" no solamente la encontró, sino que en él también consiguió un ídolo en la historia moderna.