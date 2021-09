Ford Motor invierte en autos eléctricos, en Argentina nada

Él dijo que la compañía está posicionada para competir en el campo totalmente eléctrico:

¿Estamos delante o detrás (de nuestros competidores)? Este anuncio nos pone por delante. Ya hemos vendido nuestra primera generación de vehículos eléctricos y estamos lidiando con ese problema de capacidad ahora. ¿Estamos delante o detrás (de nuestros competidores)? Este anuncio nos pone por delante. Ya hemos vendido nuestra primera generación de vehículos eléctricos y estamos lidiando con ese problema de capacidad ahora.

F-150 Lightning 2022.jpg Ford Motor innovó en la F-150 Lightning 2022 porque tiene la capacidad adicional de 3 maletas.

Medio ambiente

Serán

2 plantas de baterías en Glendale, Kentucky (5.000 empleos, BlueOvalSK Battery Park); y

11 planta de baterías y 1 planta de montaje de camiones en Stanton, Tennessee (Blue Oval City, 5.800 empleos).

La inversión incluye US$ 7.000 millones de Ford y US$ 4.400 millones de su empresa conjunta con SK Innovation, de Corea del Sur (baterías).

Farley:

Es 1 millón de unidades de baterías, anuales. Es el valor de 1 millón de vehículos en baterías lo que estamos anunciando esta semana. Es 1 millón de unidades de baterías, anuales. Es el valor de 1 millón de vehículos en baterías lo que estamos anunciando esta semana.

Ford ahora podrá obtener los 140 gigavatios de capacidad de batería de los que ha hablado en 5 años, dijo Farley.

Nuestros vehículos disponibles se agotaron. Dentro de 3 o 4 años, con toda esta capacidad, tendremos más de 11 millón de unidades de baterías en nuestras manos ... Esto nos pone en el mapa como líder. Nuestros vehículos disponibles se agotaron. Dentro de 3 o 4 años, con toda esta capacidad, tendremos más de 11 millón de unidades de baterías en nuestras manos ... Esto nos pone en el mapa como líder.

Blue Oval City está diseñada para lograr carbono 0, los procesos serán de "0 residuos en vertedero"; capturarán materiales y desechos de producción en un centro de recolección de materiales en el sitio para clasificar y enviar materiales para reciclar o procesar en la planta o fuera del sitio.

Blue Oval City promete un impacto regenerativo en el medio ambiente local a través de "biomimetismo en el diseño de la instalación de la planta".

En Kentucky, Ford construirá BlueOvalSK Battery Park, baterías gemelas que impulsarán una nueva línea de vehículos Ford y Lincoln que llegarán al mercado a finales de esta década.

La producción de baterías de iones de litio avanzadas comenzará en 2025.

F-150 Lightning 2022 2.jpg Interior de la F-150 Lightning 2022, de Ford Motor.

El caso Glendale

Ford construirá 2 plantas de fabricación de baterías para vehículos eléctricos en las afueras de Glendale, Kentucky, rodeada de campos de maíz y soja.

Los residentes parecen esperanzados de que la promesa de 5.000 puestos de trabajo creará más oportunidades para que los jóvenes se queden. Pero les preocupan los problemas del rápido crecimiento.

Una opinión:

Sí, necesitamos trabajos. Hay pros y contras. Glendale es una ciudad pequeña, de vida tranquila, vienes a escaparte. Supongo que veremos cómo irá avanzando esto. Sí, necesitamos trabajos. Hay pros y contras. Glendale es una ciudad pequeña, de vida tranquila, vienes a escaparte. Supongo que veremos cómo irá avanzando esto.

Otra:

Realmente no quiero que me bombardeen con un montón de tráfico. Realmente no quiero que me bombardeen con un montón de tráfico.

Las plantas de baterías abrirán oportunidades para los adultos jóvenes que ahora a menudo tienen que ir a Louisville, a 80 kilómetros al norte, para encontrar trabajo.

Por eso un bombero voluntario del pueblo:

No hay mucha gente joven que se quede aquí. Se van con la edad de la secundaria. Se mudan a otros lugares. Tal vez mantendremos a algunos de los más jóvenes cerca. No hay mucha gente joven que se quede aquí. Se van con la edad de la secundaria. Se mudan a otros lugares. Tal vez mantendremos a algunos de los más jóvenes cerca.

Las plantas podrían atraer trabajadores de una amplia franja de Kentucky. El condado de Hardin tuvo una tasa de desempleo del 3,7% en agosto, y la tasa de desempleo más alta en su región de 8 condados fue del 4,4%.

El presidente ejecutivo de Ford, Bill Ford, en un evento en la parte exterior del Capitolio de Kentucky, en Frankfort, USA, prometió que será "un buen vecino y trabajará duro para enriquecer y retribuir a las comunidades a las que nos unimos".

En los últimos años, Ford donó US$ 6,5 millones a través de su brazo filantrópico, Ford Fund, a causas que apoyan a las comunidades de Kentucky. Ford tiene 2 plantas de ensamblaje de vehículos en Louisville.

En Glendale, se esperan grandes cambios cuyo dowtown tiene menos de 1 cuadra. La comunidad tiene una gran cantidad de tiendas de antigüedades, y su negocio más conocido es el restaurante The Whistle Stop, de décadas de antigüedad, que sirve tomates verdes fritos, filetes fritos campestres, pollo frito y pasteles, todo regado con té dulce.