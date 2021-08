Ya llegó a Afganistán el jefe Mullah Baradar

Sin embargo, el nació en 1968 en la aldea de Weetmak, en la provincia de Uruzgan.

Según Wikipedia, él es un Durrani Pashtun, de la tribu Sadozai, que es sub-tribu de Popalzai. ¿Suma algo este dato? Probablemente sí en Afganistán. En Occidente es un intríngulis. Quizás este desconocimiento resulte el mejor camuflaje del Talibán.

Él y el asesinado por los estadounidenses Mohammed Omar se hicieron amigos cuando eran adolescentes y lucharon juntos contra los soviéticos en la década de 1980 en Kandahar, al frente de un grupo de muyahidines afganos.

Dicen que Omar y Baradar fueron cuñados por matrimonio con dos hermanas.

Dicen que durante el gobierno del Talibán (1996-2001), Baradar fue gobernador de las provincias de Herat y Nimruz, y dicen que él fue subjefe del Estado Mayor del Ejército y comandante en Kabul pero Interpol afirma que era el viceministro de Defensa.

Dicen pero no confirman. Una de las claves del Talibán fue mantenerse inexpugnable para las redes de inteligencia gubernamental de los países invasores.

No hay muchas precisiones sobre el Talibán pese a todo lo que ocurrió y a los 20 años que Occidente gobernó Afganistán.

Una historia dice que luego de la invasión de USA, Baradar luchó contra la Alianza del Norte apoyada por Estados Unidos y, según Newsweek, "se subió a una motocicleta y llevó a su viejo amigo [Omar] a un lugar seguro en las montañas" en noviembre de 2001.

Otra historia dice que él fue detenido por USA junto a varios otros jefes del Talibán pero la inteligencia paquistaní logró su libertad.

Otra historia -de la periodista holandesa Bette Dam- sostiene que Baradar rescató a Hamid Karzai cuando había ingresado a Afganistán para construir una fuerza anti-Talibán. Hamid Karzai fue luego presidente de Afganistán y parece que protector de Baradar.

