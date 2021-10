Sergio Berni, soberanía y Modin

Consistente con ese pudor por lo argentino, el Himno Nacional es una melodía sólo para los eventos deportivos y la escarapela un botón en la indumentaria en las fechas patrias. La identificación con la Argentina no va más allá de esas exhibiciones.

Para algunos, hablar de nacionalismo es una antigüedad: y para otros es motivo de pudor porque no lo consideran 'progresista'. Y no sólo sucede en los partidos tradicionales. Por ejemplo, Javier Milei aún no aceptó cerrar su campaña con una escenografía sinfónica donde se entonase el Himno original completo, en otro de los errores recientes del economista libertario.

Además de cambiar su enfoque inicial sobre el aborto, que en sintonía con el pensamiento libertario debería resultar una libre decisión sobre el cuerpo propio, ingresando a las huestes de los 'pañuelos celestes', Milei no le concedió mística nacional a su reivindicación del producto por habitante argentino de 1895. Una oportunidad perdida de cruzar en diagonal la opinión pública y atraer a otro público hacia su universo.

https://twitter.com/ThePrestoOk/status/1449168475449004034 RENUNCIÓ SERGIO BERNI:

El Ministro de Seguridad dio el portazo en el Frente de Todos. "Esto se parece más a un cabaret, que a un espacio político. Hasta acá llegué" pic.twitter.com/3ZjBrCnjpT — ElPrestoOK | Eduardo Prestofelippo (@ThePrestoOk) October 16, 2021

https://twitter.com/noticiasrevista/status/1449450070139617283 #Opinion

Sergio Berni y su pobre gestión a la luz de los hechos



Por Jorge Vidalhttps://t.co/CUmYTNskwj — Revista Noticias (@noticiasrevista) October 16, 2021

En la fuerza que gobierna la Argentina, y la que gobernó antes, estas cuestiones no podría considerarse seriamente, en especial porque el proceso de destrucción de la moneda fiduciaria propia que provocaron / provocan sus excesos inflacionarios estimulan el ahorro en dólares estadounidenses, la mayor negación imaginable de soberanía nacional.

1994 / 1994

Juan Manzur cumplirá en enero 53 años.

Horacio Rodríguez Larreta cumplirá 56 años el viernes 29/10.

Sergio Massa cumplirá 50 años en abril 2022.

Martín Insaurralde cumplirá 52 años en mayo.

Sergio Uñac cumplirá 52 años en febrero.

Gerardo Morales acaba de cumplir en julio 62 años.

Berni cumplirá 60 años en febrero 2022.

Mauricio Macri cumplirá 63 en febrero próximo.

Patricia Bullrich cumplirá 66 años en junio 2022.

Cristina Fernández de Kirchner cumplirá 69 en febrero 2022.

Hay un dato histórico para recordar: en los años '90 existió fugazmente el Movimiento de Dignidad Nacional (Modin), que lideraba el teniente coronel Aldo Rico, junto a otros ex 'carapintadas' como él. Esto ocurrió en años de la Convertibilidad, cuando había una suerte de exacerbación por lo extranjero.

Fundado en 1991, el Modin obtuvo en su 2da. elección -el comicio de renovación legislativa de 1993-, 946.310 sufragios para diputados nacionales; y en la siguiente, la de convencionales constituyentes de 1994, 1.461.451 electores. Luego ocurrió la sospechosa y sospechable fuga de Aldo Rico hacia el 'duhaldismo', lo que dinamitó el Modin.

Pero en su 2da. elección ya era la 3ra. fuerza electoral a escala nacional -algo de lo que hoy día se ufana el Frente de Izquierda de los Trabajadores-.

Quedaron algunos interrogante tales como:

¿Se evaporó esa masa de electores que había aumentado tan velozmente?

¿Hacia dónde se dirigió ese universo de 1993/1994?

¿Cuántos electores podrían convocarse detrás de banderas de soberanía nacional?

Algunos afirman que propuestas de soberanía alcanzaría a un amplio espectro de ciudadanos, siempre que sean correctas las consignas a desplegar.

Luego, requeriría de una mayor sofisticación de Berni, quien deberá capacitarse seriamente si pretende competir porque la opinión pública no se soporta mucho más la existencia de líderes mononeuronales, entre ignorantes y no idóneos, que no pueden hablar más que de Boca Juniors o de Litto Nebbia.