Se cumplen 15 años de la desaparición de Jorge Julio López

23/01/1950 - Lopez ingresa al servicio militar

Es trasladado a la Isla Huemul para construir el primer generador nuclear argentino. El proyecto, a cargo de Ronald Richter, fue un fracaso. López realiza tareas de albañil y electricista.

1973 - Unidad Básica Juan Pablo Maestre

López junto a Jorge Pastor Asuaje, Norberto Rodas, Ambrosio Francisco "El Pato" De Marco, Alejandro Sánchez, Carlos Veiga, Patricia "Taté" Dell´Orto conforman el grupo inicial. Desarrollan actividades para vecinos de Los Hornos.

01/08/1974 - Fallece Juan Domingo Perón

María Estela Martínez de Perón queda a cargo del Gobierno nacional. La Triple A, Alianza Anticomunista Argentina, realiza atentados y asesinatos a artistas, intelectuales, políticos, estudiantes y sindicalistas.

15 días después, la Triple A secuestra a 90 militantes

Es en La Plata en un acto en memoria de la Masacre de Trelew. Militantes encerrados durante tres días y obligados a dar información. López no está presente, algunos de sus compañeros de "La Maestre" sí.

06/09/1974 - Montoneros pasa a la clandestinidad

Así lo anuncia Mario Firmenich en conferencia de prensa.

24/03/1976 - Golpe cívico-clerical-militar

Las Fuerzas Armadas comandadas por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti usurpan el gobierno y derrocan a la entonces presidente constitucional María Estela Martínez de Perón. Destituyen a gobernadores provinciales, disuelven el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales, remueven a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anulan las actividades gremiales.

Agosto 1976

Yo voy caminando a tomar el micro 6 a 31 y 72 y cuando llego a 72 y 137 estaba la Gendarmería por todas las calles [ilegible] de 137 un Peugeot blanco al [que] le tiraban dos que estaban de civil, me apunta, me vuelvo corriendo. Y al otro día me dice un vecino que eran 2 varones y 3 chicas y un milico gritaba boludos, no son, se equivocaron. Yo voy caminando a tomar el micro 6 a 31 y 72 y cuando llego a 72 y 137 estaba la Gendarmería por todas las calles [ilegible] de 137 un Peugeot blanco al [que] le tiraban dos que estaban de civil, me apunta, me vuelvo corriendo. Y al otro día me dice un vecino que eran 2 varones y 3 chicas y un milico gritaba boludos, no son, se equivocaron.

27/10/1976 - 1ra. desaparición forzada

Un grupo de militares, al mando de Miguel Osvaldo Etchecolatz, durante la medianoche irrumpen en la casa de Los Hornos en 140 y 69. De allí secuestran a López. Son testigos del hecho sus hijos Gustavo y Rubén y su esposa Irene Savegnago.

27/10/1976 - López llevado a Cuatrerismo, en Arana

Allí pasa los dos primero días. También son secuestrados sus compañeros de militancia: Norberto Rodas, en la calle 144; Digna, Lia y Marcelo en la 141; Manno en la 68.

29/10/1976 - López es trasladado al Pozo de Arana

El lugar le parece familiar: había hecho arreglos de albañilería ahí. Desde el primer día de detención, fue torturado junto a su compañero Norberto Rodas.

Octubre 1976

Acá Taté muy mal y balbuceando me dice al oído 'López, si te salvás, en otro lugar está Mirta Manchiola y avisá a mi casa dónde estuvimos'. Acá Taté muy mal y balbuceando me dice al oído 'López, si te salvás, en otro lugar está Mirta Manchiola y avisá a mi casa dónde estuvimos'.

Octubre 1976

Después de una picaneada feroz quedamos los 5 tirados en las celdas pero a las 8 de [la] tarde más o menos llegó el grupo de tareas (...) y [el] tipo gangoso gritando hijos de … Después de una picaneada feroz quedamos los 5 tirados en las celdas pero a las 8 de [la] tarde más o menos llegó el grupo de tareas (...) y [el] tipo gangoso gritando hijos de …

Noviembre de 1976 - López trasladado a la Comisaría 5ta. de La Plata

El hacinamiento lo obliga a dormir sentado. La comida llega cada dos o tres días. Se ducha esporádicamente con agua fría y sin jabón.

08/11/1976

Norberto Rodas: 144 bis 1788, lo fusilaron [el] 8-11-1976 junto [a] Taté y Pato. Norberto Rodas: 144 bis 1788, lo fusilaron [el] 8-11-1976 junto [a] Taté y Pato.

09/11/1976

Se manejaban en grupo de a cuatro y uno aparte llevaba una cámara de filmar o de sacar fotos (...) La primera vez que los vi [fue] la noche que mataron al paraguayo Rodas, Patricia Dell ´Orto y Ambrosio De Marco y muchos más, no sé el número. Esa noche que quedamos vivos dos de los que estábamos en las celdas, uno era yo, Jorge López, y el otro, el chico López Muntaner. Se manejaban en grupo de a cuatro y uno aparte llevaba una cámara de filmar o de sacar fotos (...) La primera vez que los vi [fue] la noche que mataron al paraguayo Rodas, Patricia Dell ´Orto y Ambrosio De Marco y muchos más, no sé el número. Esa noche que quedamos vivos dos de los que estábamos en las celdas, uno era yo, Jorge López, y el otro, el chico López Muntaner.

22/12/1976 - López trasladado a la Comisaría 9va. de La Plata

Se baña y come comida caliente. Hay un solo colchón, se turna con el resto de los detenidos para dormir.

14/04/1977 - López es 'blanqueado'

Es trasladado a la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata. Ve a su esposa e hijos. Es ubicado en el pabellón del Grupo 3, el de los "recuperables".

25/06/1979 - López es liberado

Sale de la Unidad Penitenciaria de La Plata junto a su vecino de celda, Gustavo Calotti.

09/12/1981 - 1ra. Marcha de la Resistencia

Madres, Abuelas y familiares buscan a sus hijos, nietos, hermanos y esposas. Denuncian el genocidio que se vive en el país. López cumple dos años y medio en libertad.

10/12/1983 - Retorno de la democracia

Ricardo Raúl Alfonsín, tras las elecciones presidenciales, asume el cargo de presidente de la Nación. Así finaliza el gobierno de facto de la dictadura cívica, clérigo, militar autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”. Organismos de Derechos Humanos exigen justicia y aparición con vida de los desaparecidos.

15/12/1983 - Juicio a las Juntas Militares

Raúl Alfonsín sanciona el decreto N° 158 que procesa a las tres juntas militares que dirigieron el país durante el último golpe cívico, clérigo, militar. El mismo día crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera son condenados a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución. Los demás acusados son destituidos de sus cargos.

02/09/1985 - López se afilia al Partido Social Demócratico

Su libreta lleva la firma del secretario general del PSD, Antonio Cóccaro.

23/12/1986 - Ley de Punto Final

El Congreso de la Nación aprueba la Ley N° 23.492 que pone límite de tiempo para la acusación y el procesamiento de acusados de violaciones de los Derechos Humanos durante la última dictadura cívico, clérigo, militar. Deja fuera del proceso a miles de policías y militares. Organismos de Derechos Humanos marchan en su contra.

04/06/1987 - Ley de Obediencia Debida

El Congreso aprueba la Ley N° 23.521 que consagra la teoría de que los oficiales de rango inferior y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad actuaron durante la dictadura cívica, clérigo, militar en obediencia a los mandos superiores.

08/07/1989 - Carlos Menem Presidente de la Nación

Es tras el retiro anticipado de Raúl Alfonsín. López mantiene relación con ex detenidos desaparecidos. Su familia no lo sabe.

07/10/1989 - Indultos de 1989

Menem sanciona cuatro decretos que indultan a 220 militares y 70 civiles.

29/12/1990 - Indultos de 1990

Menem sanciona seis decretos que indultan a un nuevo grupo de personas: a Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola; a Mario Eduardo Firmenich, líder de Montoneros; al ex-ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

14/05/1995 - Reelección de Carlos Menem

Con la Reforma de la Constitución Menem logra asumir su segundo mandato frente al Poder Ejecutivo Nacional. Lo acompaña Carlos Ruckauf como vicepresidente de la Nación.

01/04/1998 - APDH demanda ante la Cámara Federal de Apelaciones

Le exige la apertura de la investigación de los hechos que condujeron a la desaparición de personas en la zona de jurisdicción del Tribunal: La Plata, Berisso, Ensenada, zona sur del Gran Buenos Aires y parte del oeste de la provincia.

30/9/1998 - Comienzan las audiencias

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata tardó 20 días en hacer lugar al pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Se busca investigar las atrocidades cometidas durante la dictadura cívica, clérigo, militar.

07/07/1999 - Declara López

En la investigación de la desaparición y el destino final de Graciela Patricia Dell ´Orto y Ambrosio Francisco De Marco.

30/9/1999 - Miguel Etchecolatz citado a declarar

El camarista Leopoldo Schiffrin le solicita a la Cámara que cite al represor a prestar declaración indagatoria sobre los nuevos delitos denunciados. Que no habían sido incluidos en el juzgamiento que se llevó a cabo en los años 80, en la denominada “Causa Camps”.

10/12/1999 - Asume De la Rúa Presidente

Graciela Fernández Meijide, integrante de la CONADEP, pierde las elecciones internas por la presidencia de la Nación con el candidato radical Fernando de la Rúa. Organismos de Derechos Humanos exigen que los militares sean enjuiciados. Carlos “Chacho” Álvarez renuncia a la vicepresidencia el 6 de octubre de 2000.

Diciembre 1999 - Tribunal remite la causa a Fiscalía General

Es para que formule la denuncia correspondiente ante los jueces de primera instancia. El caso quedó radicado ante el Juez Arnaldo Corazza, quien se declaró incompetente y remitió las actuaciones a Capital Federal. De esa manera la causa quedó en manos del juez porteño Rodolfo Canicoba Corral, quien amplió la investigación y procesó al represor.

02/01/2001 - Asume Eduardo Duhalde Presidente

Fernando de la Rúa presenta su renuncia, deja como saldo 39 manifestantes asesinados. Le suceden en su cargo: Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camano, quien le entrega el mando a Duhalde.

25/05/2003 - Néstor Kirchner Presidente

Lo acompaña Daniel Scioli como vicepresidente. Algunos Organismos de Derechos Humanos se acercan al gobierno. Otros mantienen una relación distante.

21/8/2003 - Nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final

El Congreso de la Nación, mediante la Ley N° 25.779, declara “insanablemente nulas” las Leyes N° 23.492 y N° 23.521.

Un día de 2005

Pastor te dejo esta carta para ver si algún día podes hacer justicia. Yo ya me aburrí de hablar con los derecho humanos, jueces y con gente de desaparecidos, pero me dicen que no pueden hacer nada porque son cosas que dice la gente y casi todo lo vi yo y deciles a los familiares de todos estos, estos crímenes no vencen nunca. Firmado Jorge Julio López, detenido desaparecido. Pastor te dejo esta carta para ver si algún día podes hacer justicia. Yo ya me aburrí de hablar con los derecho humanos, jueces y con gente de desaparecidos, pero me dicen que no pueden hacer nada porque son cosas que dice la gente y casi todo lo vi yo y deciles a los familiares de todos estos, estos crímenes no vencen nunca. Firmado Jorge Julio López, detenido desaparecido.

12/08/2006 - Aniversario de Clara Anahí

López asiste al acto de cumpleaños de la nieta desaparecida de Chicha Mariani.

18/9/2006 - 2da. Desaparición forzada

Ocurre en el día de la audiencia de alegatos del juicio a Miguel Osvaldo Etchecolatz. López sale de su casa a la mañana. No vuelve más. Nilda Eloy lo espera en el Palacio de Gobierno.

18/9/2006 - 9:00 a 9:30

Oscar Mugaburo ve pasar a López por la calle 140 hacia la Avenida 66.

18/9/2006 - 9:30 a 10:00

Armando Efesi ve pasar a López frente a su casa, en la calle 140 entre 66 y 67.

18/9/2006 - 10:00 a 10:30

Stella Monetti ve pasar a López cuando barre la vereda de su kiosco en la calle 137 entre 66 y 67.

18/9/2006 - 10:30 a 11:00

Horacio Abel Ponce ve a López en la calle 66 y 138. Es el último en verlo "entre la verdulería y el local de EDELAP". Allí vive Susana Beatriz Gopar, que figura en la agenda de Etchecolatz bajo el rótulo de "policías de la dictadura".

18/9/2006 - 11:10

Gustavo vuelve a su casa, para averiguar si regresó su padre. Hacen llamados a familiares. Nadie sabe nada.

18/9/2006 - 12:00

Gustavo hace la denuncia de la desaparición de su padre en la comisaría tercera de la Policía bonaerense.

18/9/2006 - 13:00

Nilda Eloy presenta una habeas corpus por López ante el Juez Arnaldo Corazza. Siente que eso es de otra época. Nadie sabe nada.

18/9/2006 - 14:00

Gerardo Dell ‘Oro y Pastor Asuaje recorren en auto Los Hornos. También la zona rural de Arana. Nadie sabe nada.

18/9/2006 - 15:00

Militantes de HIJOS recorren hospitales y comisarías. Nadie sabe nada.

18/09/2006 - 15:18

El cabo segundo de infantería, Jorge Boynak, envía un mail a la mujer de Etchecolatz, Graciela Carballo. En el correo están en copia también sus abogados defensores, Luis Boffi Carri Pérez y Adolfo Casabal Elías. El asunto: "Envía de info" y el título: "Agregar a López".

18/09/2006 - 16:22

Se registra la segunda llamada del día entre la suegra de Etchecolatz, Marciana Lescano y Jorge Boynak. La primera había sido al mediodía.

19/09/2006 - Pedido de postergación

Mientras se busca a López: el abogado defensor de Etchecolatz, Luis Boffi Carri Pérez, pide posponer 48 horas la lectura de la sentencia a Etchecolatz.

19/09/2006 - Etchecolatz condenado a reclusión perpetua

Está acusado de asesinatos y secuestros cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la última dictadura cívico, clérigo, militar.

18/09/2021 - Nada

Jorge Julio López continúa desaparecido. 15 años sin justicia ni verdad.