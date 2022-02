Roman Abramovich ganó con el Chelsea pero quiere el Vasco

Abramovich se casó con Olga Yurevna Lysova; 3 años después se casó con una ex azafata rusa de Aeroflot, Irina Malandina -con quien tuvo 5 hijos y la indemnizó con US$ 300 millones; para entonces casarse con Dasha Zhúkova, hija de un oligarca ruso, Alexander Zhukov -y tuvo 2 hijos más antes de volver a divorciarse e indemnizar con otros muchos millones. Ella ahora es la pareja de Stavros Niarchos III, heredero de una de las grandes fortunas griegas-.

Es importante considerar esa secuencia porque Abramovich vendió juguetes que importaba mientras asistía al Instituto Gubkin de Petróleo y Gas en Moscú, luego negoció materias primas para la empresa comercial suiza Runicom, y cuando en 1988 la 'perestroika' creó oportunidades para la privatización, Abramovich y Olga Lysova montaron una empresa de fabricación de muñecas. Luego llegaron las granjas porcinas, y el comercio con commodities.

Pero en 1996, a la edad de 30 años, Abramovich ya accedía al presidente Boris Yeltsin y se mudó a una vivienda dentro del Kremlin por invitación de la familia Yeltsin.

En 1999, Abramovich, con 33 años, fue elegido gobernador de la provincia rusa de Chukotka.

putin abramovich.jpg Vladímir Putin y Roman Abramovich cuando era gobernador.

La gran decisión

El dato clave para todo esto es que él ya había conocido al ingeniero y matemático Boris Abramovich Berezovsky, conocido como 'Platon Elenin', un oligarca ruso, funcionario del gobierno, ingeniero y matemático, quien cofinanció Unity, el partido político que fue la primera base parlamentaria de Vladimir Putin, y fue elegido legislador en la Duma en la lista de Putin en 1999... hasta enfrentarse a Putin, perder la pulseada y tener que emigrar a Londres.

Mientras Putin y Berezovsky navegaban en el mismo buque llamado 'Boris Yeltsin', Berezovsky y Abramovich registraron una sociedad offshore, Runicom Ltd., y luego Boris Yeltsin creó la petrolera Sibneft, y Abramovich y Berezovsky compraron una participación mayoritaria en una hábil maniobra de especulación financiera: cada socio pagó US$ 100 millones por la mitad de la empresa que valía US$ 2.700 millones. Desde 2000, Sibneft produjo por año US$ 3.000 millones en petróleo.

En 2011, Berezovsky presentó un caso civil contra Abramovich en el Tribunal Superior de Justicia de Londres, acusando a Abramovich de chantaje, abuso de confianza e incumplimiento de contrato.

El 31/08/2012, el Tribunal Superior desestimó la demanda. Abramovich admitió ante la Justicia que pagó miles de millones de dólares en sobornos a funcionarios y mafiosos para adquirir y proteger sus activos.

También que había dudado en ingresar al aluminio porque "cada 3 días alguien era asesinado en ese negocio". Boris Berezovsky ya era accionista encubierto según lee confesó a Abramovich y a Badri Patarkatsishvili, quien grabó la conversación en secreto.

Los abogados de Abramovich afirmaron que la "legalización" del negocio del aluminio significaba estructurar los pagos de protección a Berezovsky para garantizar que cumpliera con las regulaciones occidentales contra el lavado de dinero.

Abramovich afirmó que Patarkatsishvili le pidió que pagara US$ 1.300 millones a Berezovsky y US$ 585 millones a Patarkatsishvili, y que aceptó con la condición de que Berezovsky y Patarkatsishvili desaparecieran de sus vidas.

El juez consideró que Berezovsky era "un testigo poco confiable, que consideraba la verdad como un concepto transitorio y flexible, que podía moldearse para adaptarse a sus propósitos actuales".

Abramovich fue considerado "un testigo veraz y, en general, fidedigno".

ABRAMOVICH-2.jpg Roman Abramovich, ciudadano israelí, en el Muro de los Lamentos, Jerusalén.

Vladímir Putin

La historia afirma que Abramovich fue la primera persona en recomendar a Yeltsin que Vladimir Putin fuera su sucesor.

Cuando Putin formó su primer gabinete como 1er. Ministro, en 1999, Abramovich fue quien entrevistó a cada uno de los candidatos a ministros y secretarios de Estado.

Abramovich es un líder del 'soft power' o 'poder blando': cuando en 1999 él fue elegido miembro de la Duma estatal como representante del Okrug autónomo de Chukotka, de inmediato inició la organización benéfica Polo de la Esperanza para ayudar a los niños de Chukotka. En diciembre de 2000 ya era muy popular en Chukotka cuando fue elegido gobernador, reemplazando a Aleksandr Nazarov.

Abramovich se mantuvo como confidente de Putin. En 2007, Abramovich fue quien recomendó a Putin que Dmitri Medvedev le sucediera como Presidente durante 1 mandato.

Chris Hutchins, biógrafo de Putin, describió la relación entre el Presidente ruso y Abramovich como la de un padre y un hijo favorito. Abramovich ha dicho que no tutea a Putin porque 'él es mayor que yo'. Y dentro del Kremlin, Abramovich es "Sr. A".

abramovich chelsea.jpg Román Abramovich y uno de sus hijos festejando que el Chelsea ganó la Champions League.

Chelsea FC

En junio de 2003, Abramovich se convirtió en propietario de las empresas que controlan el Chelsea Football Club, en el pasado propiedad de Ken Bates, quien compró Leeds United.

Abramovich inició un ambicioso programa de desarrollo comercial, con el objetivo de convertirlo en una marca mundial que compitiera con Manchester United y Real Madrid.

En un principio fue muy criticado que un millonario ruso comprase un club inglés, todavía no habían desembarcado los árabes. Pero también los estadounidenses que compraron el Arsenal y el Liverpool fueron cuestionados, aunque no les dijeron 'mafiosos' como a Abramovich.

En 2005, Chelsea registró pérdidas récord de 140 millones de libras esterlinas y no se esperaba que el club registrara ganancias comerciales antes de 2010.

La UEFA inició sus regulaciones de Juego Limpio Financiero para todos los clubes, limitando el aporte extradeportivo. Pero Abramovich ya había transformado al Chelsea en una máquina de generar su propio dinero.

Chelsea terminó su 1ra. temporada de Abramovich en el 2do. lugar de la Premier League, cuando en el anterior había sido 4to. Inclusive jugó las semifinales de Champions League. Le ganó el Porto, dirigido por José Mourinho. Abramovich contrató a Mourinho y despidió a Claudio Ranieri. Chelsea terminó la temporada 2004-2005 como campeón de liga por 1ra. vez en 50 años.

Luego Abramovich, vía Sibneft, acordó un contrato de patrocinio de 3 años con el CSKA, de Moscú. Algunos dijeron que era un intento de Abramovich de contrarrestar las acusaciones de "antipatria" por la compra del Chelsea con dinero que había ganado en Rusia. Las normas de la UEFA impiden que una persona sea propietaria de más de un equipo que participa en sus competiciones.

Luego de una investigación, la UEFA absolvió a Abramovich de cualquier conflicto de intereses. Sin embargo, él, que en teoría no tenía presencia en el fútbol ruso, fue nombrado "persona más influyente en el fútbol ruso" por la revista rusa 'Pro Sport'. En mayo de 2005, el CSKA ganó la Copa de la UEFA: nunca antes un club ruso había ganado un campeonato europeo importante. Ese mismo año Abramovich vendió su participación en Sibneft y el nuevo propietario de la empresa, Gazprom, que patrocina al Zenit, San Petersburgo, canceló el acuerdo con CSKA.

De todos modos, Abramovich decidió patrocinar una fundación en Rusia llamada Academia Nacional de Fútbol, que financia programas de formación para entrenadores, imprime materiales didácticos, renueva instalaciones deportivas y lleva a los mejores entrenadores y estudiantes a viajes para visitar clubes de fútbol profesional en Inglaterra, Países Bajos y España.

En 2006, la Academia de Fútbol se hizo cargo de la administración de la academia de fútbol Konoplyov, en Primorsky, un 'semillero' de más de 1.000 jóvenes. El fundador había muerto y Abramovich dijo que no debía cerrarse ese emprendimiento.

En marzo de 2017, Chelsea anunció la aprobación para un estadio renovado de 500 millones de libras esterlinas en Stamford Bridge con una capacidad de hasta 60.000 espectadores sentados. Luego, Chelsea FC suspendió la inversión por la demora en la renovación de la visa británica de Abramovich por parte del Ministerio del Interior.

Israel

Londres lo tomó como rehén luego del envenenamiento de Sergei y Yulia Skripal, supuestamente una decisión de Putin. Abramovich tenía una visa de inversionista de nivel 1, diseñada para extranjeros adinerados que invierten al menos 2 millones de libras en Gran Bretaña.

De inmediato Abramovich se convirtió en ciudadano israelí, ejerciendo su derecho bajo la 'Ley de Retorno a Israel', que establece que los judíos de cualquier parte del mundo pueden convertirse en ciudadanos de Israel.

Abramovich presentó una solicitud de permiso de residencia en el cantón de Valais en julio de 2016, y planificó transferir su residencia fiscal al municipio suizo. Las autoridades de Valais accedieron pero los investigadores de la FedPol expresaron sus sospechas y se opusieron a la solicitud. Abramovich retiró su solicitud en junio de 2017.

En 2021 las autoridades suizas absolvieron de cualquier sospecha al empresario Roman Abramovich... pero éste ya es ciudadano israelí.

Como israelí, Abramovich ahora puede visitar Gran Bretaña sin visa, aunque no puede trabajar ni realizar transacciones comerciales.

Abramovich compró en Tel Aviv el hotel boutique Varsano al marido de Gal Gadot, Yaron Varsano, y al hermano de Varsano, Guy.

Luego compró una propiedad en Herzliya Pituah por un precio récord.

En 2015, Abramovich donó US$ 30 millones a la Universidad de Tel Aviv para establecer un Centro de Nanociencia y Nanotecnología.

Y donó más de US$ 60 millones al Centro Médico Sheba, para varias empresas de medicina avanzada.

También donó a Keren Kayemet LeIsrael-Jewish National Fund (KKL-JNF) para un programa integral de rehabilitación forestal en el sur del desierto de Negev.

Además, Abramovich aplicó US$ 120 millones a 20 nuevas empresas israelíes que van desde medicina y energía renovable hasta redes sociales.

Y durante COVID-19, Abramovich donó al Sheba una nueva Unidad de Cuidados Intensivos subterránea, de 5.400 m2, para brindar a Israel una respuesta de crisis vital en tiempos de emergencias nacionales.

Una investigación de BBC News Arabic afirmó que Abramovich controla empresas que han donado US$ 100 millones a una organización de colonos israelíes.

abramovich.jpg Román Abramovich ya no es un oligarca ruso en Londres sino un ciudadano israelí de los negocios globales.

Judío global

Un portavoz de Abramovich dijo a BBC que "él es un partidario comprometido y generoso de la sociedad civil israelí y judía, y en los últimos 20 años ha donado más de US$ 500 millones para apoyar la atención médica, la ciencia, la educación y las comunidades judías en Israel. y en todo el mundo".

Abramovich ha donado más dinero a la caridad que cualquier otro ruso vivo.

Entre 2009 y 2013, Abramovich donó más de US$ 2.500 millones para construir escuelas, hospitales e infraestructura en Chukotka.

Según los informes, Abramovich ha gastado más de US$ 1.500 millones en el Polo de la Esperanza.

Además, Evraz Plc (EVR), la siderúrgica de la que participa Abramovich, donó US$ 164 millones para proyectos sociales entre 2010 y 2012, sin considerar las donaciones de US$ 310 millones de Abramovich durante ese período.

Abramovich fue reconocido por el Foro para la Cultura y Religión Judías por su contribución de más de $500 millones a causas judías en Rusia, USA, Gran Bretaña, Portugal, Lituania, Israel y otros lugares durante 20 años.

En junio de 2019, Abramovich donó US$ 5 millones a la Agencia Judía para Israel para apoyar el combate contra el antisemitismo a nivel mundial.

También cofinanció la rehabilitación del cementerio judío de Altona, un barrio de la ciudad de Hamburgo, Alemania, proyecto de B'nai B'rith International.

Roman Abramovich, junto a Michael Kadoorie y Jacob Safra, ha sido uno de los principales benefactores de la comunidad judía portuguesa y de B'nai B'rith International Portugal.

Después de convertirse en ciudadano de Israel y lanzar la campaña 'Di no al antisemitismo', a través del Chelsea, Abramovich dejó de ser considerado un millonario ruso.

La Fundación Chelsea ha lanzado un nuevo programa en asociación con el Centro Peres para la Paz y la Innovación y la Asociación de Fútbol de Israel, presentando sesiones de fútbol para niños árabes y judíos en todo Israel, una asociación que se desarrolló luego de la visita de Chelsea Women a Israel en 2019, durante en el que el equipo participó en talleres de fútbol y educación con niñas árabes y judías.

En abril de 2021, Abramovich se convirtió en ciudadano portugués en virtud de la Ley de nacionalidad como judío sefardí. Abramovich es miembro de la comunidad judía de Oporto, de la que es patrocinante.

Abramovich compró 4 casas por US$ 74 millones en el Upper East Side, en Manhattan, Nueva York: 9, 11, 13 y 15 Calle 75 Este. Las está combinando para sea una única propiedad que lee demandará costos de renovación por US$ $100 millones adicionales. En Nueva York se encuentra la comunidad judía más influyente del planeta.

El otro pilar de Abramovich es su relación con nuevas tecnologías: él invirtió y dirigió la financiación de proyectos vinculados a la industria de la música (David Guetta, Nicki Minaj, Tiësto, Avicii, will.i.am, Benny Andersson, Dave Holmes -gerente de Coldplay-, etc.), e invirtió en start.ups como BrainQ, que desarrolla tecnologías impulsadas por inteligencia artificial para tratar trastornos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, lesiones de la médula espinal y lesiones cerebrales traumáticas.

Un diálogo

Abramovich estuvo en el banco de suplentes todo el partido contra el Palmeiras brasilero por la Copa Mundial de Clubes en Abu Dhabi (ganó 2-1 después de la prórroga, con goles de Romelu Lukaku y Kai Havertz). Él aprovechó para felicitar al entrenador Thomas Tuchel, quien también levantó la UEFA Champions League la temporada pasada y la Supercopa de la UEFA al comienzo de esta temporada.

Tuchel contó el diálogo con Roman Abramovich: “Le dije: 'Todo esto es para ti'. Es su club y es su aporte y su pasión lo que hizo esto posible y estamos felices de ser parte de él”.

Tuchel ha llevado al Chelsea de Abramovich a ganar todos los trofeos disponibles en el mundo en el mandato del ruso.

"Por supuesto, el trofeo es para él", admitió Tuchel.

Tuchel quiere su 1er. trofeo nacional y para eso el Chelsea debe ganarle al Liverpool la final de la Copa Carabao a fines de febrero.

Abramovich logró 5 campeonatos en la Premier League y gano 2 veces la Champions League.

Chelsea FC es uno de los mejores equipos del mundo.

Pero el propietario no se contenta con ser dueño de un solo club.

Vasco Da Gama

Abramovich parece dispuesto a adquirir otro club de fútbol pero no de la UEFA.

Los propietarios del Liverpool inglés se interesaron en el Cruzeiro, de Brasil, e hicieron una propuesta según su ex superintendente Aloisio Vasoncellos: “Yo apoyo la propuesta del Bank of Boston, que tiene vínculos con los propietarios del Liverpool, el club de fútbol mejor organizado y gestionado de Europa. Incluso fue campeón mundial y posteriormente subcampeón del mundo."

Sin embargo, el exdelantero internacional brasileño Ronaldo se quedó con el Cruzeiro. Ronaldo comenzó como futbolista en el Cruzeiro y dijo que quería las acciones de control del paquete accionario en venta. Todo indica que Abramovich andará con cuidado si desembarca en Brasil para evitar similares contratiempos.

Otro club que busca inversor es Vasco da Gama, de Río de Janeiro.

'Sport Witness' ha compartido una información del periodista Jorge Nicola que dice que 20 grupos se han puesto en contacto con el club, y una oferta con sede en Rusia incluye a Abramovich.

Las conversaciones están evolucionando y el presidente de Vasco, Jorge Salgado, viajará a Europa a contactarse con el grupo ruso.

No es algo que sucedería de inmediato porque requiere que el club se convierta en sociedad anónima (la Ley Pelé), que es un proceso relativamente burocrático aunque posible tal como se ha demostrado con Botafogo y Cruzeiro.