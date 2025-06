La Nueva Siria masacra a alauitas y leales a Al Assad

De hecho, en mayo pasado, el presidente francés Emmanuel Macron recibió al presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa —un líder rebelde y excombatiente de Al Qaeda que llegó al poder de facto como miembro del grupo extremista Hayat Tahrir al-Sham (HTS)—, a quien le dio un cálido apretón de manos en el Palacio de Eliseo.

image.png El actual presidente sirio recibió una exención de las Naciones Unidas para viajar a París, a pesar de que sigue figurando en la lista de sanciones por su pertenencia al grupo islamista afiliado a Al Qaeda.

Reuters denuncia "OÍDOS SORDOS" ante el genocidio alauista en el nuevo gobierno de Siria

Una reciente investigación de la agencia de noticias Reuters reveló que, en al menos 40 pueblos de Siria donde habita la comunidad alauita, las fuerzas del orden que responden al actual gobierno de facto del HTS están llevando a cabo un genocidio planificado. Este incluye fusilamientos, saqueos y torturas, no solo como una estrategia para neutralizar insurgencias leales al expresidente Al Assad, sino también como una forma de violencia sectaria.

El exmandatario depuesto, Al Assad, es alauita, y durante su gobierno promovió el nombramiento de altos mandos militares y funcionarios pertenecientes a su propia comunidad, que ostentó el poder durante 50 años. Su régimen cayó tras un golpe de Estado liderado por milicias kurdas —financiadas por Washington— y el HTS, quienes lo acusaban de dictador. Al parecer, la Casa Blanca prefiere una gobernanza terrorista antes que una autoritaria.

image.png Bashar al Assad está asilado en Rusia junto a su familia tras el golpe militar en su contra | GENTILEZA DE IMAGEN AP NEWS

En ese sentido, la reciente investigación de Reuters confirma todas las torturas y asesinatos contra los alauistas cometidos por el actual gobierno de Siria tras el golpe de Estado contra Al Assad.

Suleiman Rashid Saad, de 25 años…Le extrajeron el corazón del pecho y lo colocaron sobre su cuerpo. Su nombre figuraba en una lista manuscrita de 60 muertos, que incluía a sus primos, vecinos y al menos seis niños de su aldea Suleiman Rashid Saad, de 25 años…Le extrajeron el corazón del pecho y lo colocaron sobre su cuerpo. Su nombre figuraba en una lista manuscrita de 60 muertos, que incluía a sus primos, vecinos y al menos seis niños de su aldea

“Tenía el pecho completamente abierto. Le sacaron el corazón. Se lo pusieron encima del pecho”, dijo su padre, Rashid Saad. Era la tarde del 8 de marzo en la aldea de Al-Rusafa. La matanza de alauitas estaba lejos de terminar.

Estos crímenes terroristas están siendo cometidos por las actuales fuerzas del orden de Siria —controladas por el HTS—, supuestamente para neutralizar la rebelión iniciada en marzo por exoficiales leales al derrocado presidente Bashar al-Assad. Según informes, el supuesto levantamiento ha dejado un saldo fatal de 200 miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, organismos de derechos humanos aseguran que se trata de un pretexto, ya que también se reportan matanzas de familias enteras, incluidos niños.

Yihadistas de la HTS, en el poder de facto en Siria tras derrotar a Bashar al-Assad con el beneplácito de Washington, están crucificando a católicos y masacrando a familias de alauitas.

image.png

En la ciudad de Damasco, bases militares de Rusia están asilando a miles de católicos que intentan salvar sus vidas de la actual limpieza étnica perpetrada por el régimen de Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), que ostenta el poder de facto tras derrotar a Bashar al-Assad con el apoyo no oficial de Estados Unidos.

Mujeres, niños y hombres cristianos, seguidos por las minorías drusas y musulmanes alauitas, están siendo asesinados, torturados y crucificados a plena luz del día en Siria.

Los mares de sangre en las calles están siendo acompañados de incendios y saqueos en viviendas y negocios. Todo ello está siendo desplegado por las células que responden al actual régimen de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ex filial de al-Qaeda y apoyado off the record por la Casa Blanca para derrocar a al-Assad.

image.png Cristianos, drusos y alauitas sirios, familias enteras, niños y mujeres, están siendo masacrados por el régimen yihadista que tomó Damasco tras derrocar a al-Assad | FOTO DE UNA RECIENTE MASACRE EN SIRIA AUTENTIFICADA POR REUTERS

Organismos de Derechos Humanos hablan por estos días de que unos 500.000 cristianos están en riesgo de vida por el nuevo régimen yihadista.

En las redes sociales ya circulan decenas de videos de alauitas y cristianos siendo ejecutados, golpeados u obligados a arrastrarse por el suelo y aullar como perros.

Las masacres ya han sido confirmadas por la agencia de noticias Reuters y por el Financial Times.

La orden de los Patriarcas Cristianos de Siria ha publicado una declaración a través de la que condena las matanzas en el país contra la comunidad cristiana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UniCatolicos_es/status/1899014149113274839?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1899014149113274839%7Ctwgr%5Eda7e3ea9797c2298df79b74b8f82652ebb34dbb6%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Ffoco%2Fmacron-recibe-al-presidente-siria-un-exmiembro-al-qaeda-n600943&partner=&hide_thread=false Ejército yihadista sirio que tomó el poder hace unos meses está matando casa por casa a cristianos y alauitas.



Los medios de comunicación occidentales vitorearon hace unos meses a los terroristas, llamándoles con el término propagandístico de "rebeldes".



Es una carnicería. pic.twitter.com/3gj1IFqLa3 — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) March 10, 2025

Las fotografías y vídeos que se han vuelto virales en internet, muestran a alauitas y a católicos, principalmente mujeres y niños, buscando refugio en la base aérea rusa de Khmeimim. Los representantes rusos aún no han comentado oficialmente esta información.

Las fuerzas del grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), afiliado a Al Qaeda, instaron a todos esos cristianos a entregar sus armas de autodefensa, diciéndoles que no les harían daño. Pero, luego, los tomaron por sorpresa.

A los católicos de Siria los han secuestrado, torturado, acribillado, entre otras vejaciones, lo que ha venido aumentando desde que al- Assad fue derrocado.

“La legitimidad de las nuevas autoridades de Siria está en peligro en estos momentos”, dijo al Financial Times el doctor Nanar Hawach, analista de Siria en International Crisis Group.

En medio de este panorama, al-Assad desde Rusia advierte al mundo que ahora su país está en 'manos del terrorismo'.

Estados Unidos se tapa los ojos ante el terrorismo del nuevo Gobierno sirio

Como reveló Urgente24, Washington celebró la caída del presidente de Siria (el 8/12), cuyo Ejército sirio junto a células rusas y la Hezbollah (proxie de Irán), libraban una batalla sangrienta contra las fuerzas kurdas, el ISIS y contra ellos.

Estados Unidos blanqueó durante el Gobierno de Trump que suministraba armas a las fuerzas kurdas, las que combaten contra el llamado Estado Islámico (EI) en Siria.

Por aquellas fechas, en octubre de 2017, Washington aprobó un paquete de armas para los kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), a quienes Turquía considera como terroristas, tal como al régimen de Bashar al-Assad, recientemente depuesto.

