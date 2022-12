Joe Biden dice Jaque a Vladimir Putin en Armania/Azerbaiyán

Por su parte, el canciller ruso, Sergei Lavrov, señaló que el contingente ruso está cumpliendo con sus tareas, pero “la situación es muy difícil”.

El 12/12, Azerbaiyán bloqueó la carretera Stepanakert-Goris, que conecta Nagorno-Karabaj con Armenia.

Desde Bakú se dijo que era una acción de protesta de activistas civiles y ambientalistas contra las "actividades ilegales del lado armenio".

El 1er. ministro armenio, Nikol Pashinyan, declaró que se desarrolla una situación humanitaria tensa en Nagorno-Karabaj y que ya ha comenzado la escasez de bienes esenciales.

Desde la capital, Ereván, apeló a la Corte Internacional de Justicia, exigiendo que se tomen medidas provisionales contra Azerbaiyán y lo obliguen a desbloquear la carretera.

El comando de las fuerzas de paz rusas ha iniciado negociaciones con Azerbaiyán sobre la reanudación del tráfico sin obstáculos.

Ante la impotencia rusa, la OTAN querría extenderse hacia la región del Cáucaso, y ofrece a Armenia acuerdos, siempre que abandone su pacto militar con Rusia.

Putin habló sobre esto durante las conversaciones con el 1er. ministro armenio el martes 27/12.

Según él, hubo una conversación tripartita el lunes 26/12. Putin fue sutil en su relato:

"Ayer comenzamos (discutiendo), y los 3 también logramos hablar. Por supuesto, el tema principal es la solución de la situación en el sur del Cáucaso en su conjunto y las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán, todo lo relacionado con Karabaj".

El escenario es la doble jornada (26 y 27) en San Petersburgo, oportunidad en la que el presidente de la Federación Rusa también mantuvo conversaciones con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

De todos modos ¿cuál es la autoridad de Putin para presionar en una negociación cuando mantiene la invasión a Ucrania?

Luego, ¿cuál es la fortaleza de Putin cuando está empeñado en un conflicto bélico mucho más difícil de lo que anticipó su gente?

putin armenia azerbaiyan.jpg Reunión tripartita pero Armenia no parece encontrar satisfacción. Eso debilita a Rusia.

Desde Washington DC

Lara Setrakian, periodista y presidenta del Instituto de Investigación de Políticas Aplicadas con sede en Ereván, Armenia, escribió en Foreign Policy:

"Desde el 12 de diciembre, los manifestantes azerbaiyanos han bloqueado la carretera con multitudes de personas y campamentos de tiendas de campaña, deteniendo el movimiento normal de personas y bienes dentro o fuera del enclave.

Las protestas comenzaron con quejas específicas sobre la extracción de recursos naturales en áreas en manos de personas de etnia armenia. Se convirtieron en un agravio nacionalista más amplio, desafiando el papel de las fuerzas de paz rusas y presionando por mayores controles sobre Nagorno-Karabaj.

El tumulto resultante ha ahogado la carga entrante, cortando alimentos, combustible y suministros médicos para 120.000 personas de etnia armenia, según cifras de población de los líderes locales. El Departamento de Estado de USA pidió a Azerbaiyán que abra el camino e hizo una declaración en el Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo lo mismo.

Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, advirtió que el cierre podría “causar una crisis humanitaria significativa”. El suministro de gas a las áreas pobladas por armenios se cortó durante tres días, dejando a la gente sin calefacción en el clima invernal.

Nagorno-Karabaj está poblado por armenios étnicos que han buscado la independencia desde la década de 1980, cuando Azerbaiyán y Armenia formaban parte de la Unión Soviética. Desde 1991, estos armenios han construido una autoproclamada República de Artsakh, con un gobierno electo y una variedad de instituciones públicas.

Sin embargo, oficialmente, Nagorno-Karabaj es parte de Azerbaiyán, cuyo gobierno ha pasado 30 años tratando de reafirmar el control federal sobre la región y sus residentes.

En 2020, el statu-quo se movió a favor de Azerbaiyán. Una guerra de 44 días estableció el control de Azerbaiyán sobre gran parte del área en disputa.

Sin embargo, parte de ella permaneció habitada y autogobernada por la población armenia. Se desplegaron fuerzas de paz rusas para asegurar la protección de las áreas controladas por armenios, así como el paso libre a través del corredor de Lachin, el camino que los manifestantes azerbaiyanos ahora están bloqueando.

Desde febrero, la guerra en Ucrania ha dejado a Rusia debilitada y mermada su capacidad. Sin un árbitro de mano dura, Bakú se ha movido cada vez más para resolver sus problemas por la fuerza, incluso cuando esos mismos problemas están sobre la mesa de negociaciones.

2 vías de paz paralelas -una facilitada por la Unión Europea, la otra organizada por Moscú-, han tenido como objetivo reducir la situación y resolver cuestiones controvertidas, incluido el estado de Nagorno-Karabaj.

Pero el poder militar superior y la riqueza de recursos naturales de Azerbaiyán (N. de la R.: tiene hidrocarburos y su gas es posible de enviar a la Unión Europea) le han permitido impulsar la dinámica sobre el terreno. El 12/09, lanzó un ataque de castigo en territorio armenio, 2 semanas después de las conversaciones de paz entre el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el 1er. ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, en Bruselas.

“La paz tal como la concibe Bakú es una paz que se establece completamente en sus propios términos”, dijo Eldar Mamedov, analista de política exterior con sede en Bruselas. “Aliyev está tratando de presionar a la parte armenia para reintegrar la región de Karabaj en Azerbaiyán propiamente dicho”.

Los armenios de Karabaj ven la plena integración en Azerbaiyán sin garantías de seguridad como el preludio de la limpieza étnica, ya sea a través de la violencia directa o de fuertes presiones para que abandonen sus hogares.

Azerbaiyán se ha comprometido a tratar a los armenios de Nagorno-Karabaj como iguales a sus propios ciudadanos, lo que proporciona poco consuelo dado el pobre historial de derechos humanos de Bakú.

Además, una serie de espantosos incidentes cometidos por soldados azerbaiyanos, incluida la ejecución de prisioneros de guerra armenios, la violencia sexual contra mujeres soldados y la mutilación y decapitación de civiles armenios, han aumentado sus temores.

“El destino de los armenios de Karabaj es un tema central para poner fin a la hostilidad entre los dos países. Nadie ha establecido cuál es la mejor manera”, dijo Zaur Shiriyev del International Crisis Group. (...)".

putin azerbaiyan.jpg Apelación personal de Vladimir Putin al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.

Denuncia

Vladimir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, se han reunido 2 veces en las últimas 24 horas en San Petersburgo para "finalizar muchos temas", informa la agencia de noticias bielorrusa Belta:

el lunes 26/12 por la noche, al margen de una cumbre informal de la Commonwealth de Estados Independientes (CEI), y

a la mañana siguiente, en el Museo Ruso de San Petersburgo, luego de una visita cultural a la que invitó Putin a todos sus invitados.

“Si algunas personas piensan (…) que solo tomamos té, debo decir que ayer discutimos muchos temas, no solo mientras tomábamos el té, sino también cuando volvíamos a casa por la noche”, subrayó el presidente bielorruso, según Belta.

“A veces, a algunos estados les lleva años lograr esto. Pusimos muchas íes por la noche, continuando el diálogo de Minsk, ya que se trataba principalmente de economía. Gracias por el hecho de que hemos finalizado muchas preguntas”, agregó, dirigiéndose a Vladimir Putin, quien visitó Bielorrusia la semana pasada, reforzando así los temores del Gobierno ucraniano ante una ofensiva del ejército ruso desde territorio bielorruso.

En ese contexto se conocieron las declaraciones del secretario del Consejo de Seguridad de Armenia, Armen Grigoryan, de que las autoridades rusas estarían presionando al gobierno armenio a ingresar al Estado de la Unión.

El Estado de la Unión es un tratado internacional entre Rusia y Bielorrusia firmado el 02/04/1997. El Estado de la Unión tiene como objetivo la unificación de ambos países y, como tal, en su forma final planificada se estructuraría de manera similar a una confederación, con una integración política, económica y militar real.

El vocero de Putin, Dmitry Peskov, lo negó, según el portal News.am:

“Tales declaraciones pueden verse como provocativas. No son ciertos. Ninguno de los funcionarios rusos dijo esto y lo llamó la atención de la parte armenia a través de nadie”.

Grigoryan declaró al aire de la Televisión Pública que Rusia supuestamente presiona a Armenia para ceder el corredor de Lachin (a Azerbaiyán) y también reclama lo del ingreso a la Federación.

Es decir que el armenio díscolo está afirmando que Putin quiere absorber Armenia o algo así.

Hay 2 realidades:

Putin lleva tiempo fracasando en su arbitraje entre Armenia y Azerbaiyán, y eso está debilitando a Moscú; y La OTAN se esfuerza por mostrarse como una alternativa ante Armenia, repitiendo lo que una vez ya hizo con Ucrania (aunque los grandes perjudicados han sido los ucranianos de a pie).

“Armenia continúa resistiéndose a esto. Por cierto, puedo decir claramente que la escalada del 13/09 también está relacionada con esto, y básicamente esta es la base o el motivo de toda la crisis”, enfatizó Grigoryan.

“Cada vez que la democracia y el sistema democrático armenios se resisten a esto, reciben otro tipo de presión en forma de fuerza militar”, agregó.

El presidente del parlamento armenio, Alen Simonyan, se apresuró a rebatir estas declaraciones, señalando que Ereván nunca había tenido un diálogo sobre un ingreso al Estado de la Unión.

“No he presenciado ninguna conversación de este tipo con nuestros colegas rusos. No hay tales conversaciones y para mí no puede haberlas. La independencia y la soberanía de Armenia no son negociables”, dijo Simonyan.

Pero la moneda está en el aire.

--------------------------

