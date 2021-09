Google + Facebook vs. Telcos + Walmart + bancos en India

Un teléfono inteligente de un precio inferior a US$ 50, probablemente el más barato del mundo, comenzará a venderse en la semana que comienza en India. Entonces, JioPhone Next, de Mukesh Ambani, presidente y CEO de Reliance Industries y fundador de Reliance Jio Infocomm Limited, es un dispositivo Android personalizado para el mercado local por Google, propiedad de Alphabet Inc., explicó Andy Mukherjee, columnista de Bloomberg Opinion, ex columnista de Reuters Breakingviews.