Claves de Rusia vs. Ucrania y cómo seguirá esta tragedia

Hay algunos datos a tener en cuenta: el golpe de Estado en Ucrania en 2014 provocó una situación que nunca resolvió la Unión Europea, promotora del golpe tal como otros errores, que incluyen la destrucción de Libia. Los demócratas -que aún integraba el Reino Unido- no son tan demócratas. Vladimir Putin esperó negociaciones que no ocurrieron (Minsk) y por ese motivo no reconoció formalmente a los separatistas del Donbas, algo que quizás debió hacer mucho antes, sólo incorporó a la Federación Rusa a la emblemática Crimea, históricamente territorio ruso aunque cedido a Ucrania en las arbitrariedades propias de la URSS que no soñaba en que un día se desintegraría. El gran error de Putin fue no advertir que la OTAN utilizaba como señuelo a Ucrania, y que incitaba a Volodymyr Zelensky a desafiar a Rusia para, en el conflicto, hacer valer