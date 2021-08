Alerta en Casa Rosada: ¿Otra tapa en Financial Times?

Dato no menor sobre noticias y audiencias: Según Press Gazette, el Financial Times tiene una base combinada de suscriptores impresos y digitales de aproximadamente 1,1 millón. Alrededor de 20.000 de sus 945.000 suscriptores digitales también pagan por la versión impresa. “Debido a que todavía pagan el precio completo por el lado digital, se incluyen en el recuento de suscriptores solo digital”, aclara PG.

Preocupación en el FDT

El periodista Santiago Cúneo disparó contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desde Twitter.

Respecto a la gran preocupación que reina en el Frente de Todos por más filtraciones a medida que avancen las semanas y se acerquen las elecciones, Cúneo prometió más material audiovisual:

Luego de contradicciones importantes, el jefe de Estado logró ordenar el discurso y respondió el viernes (27/08) desde Radio 10:

“El festejo del cumpleaños no fue una maniobra dolosa, fue un acto de imprudencia y de negligencia. Yo no esperé ni que me citen ni busqué influenciar a un fiscal ni a un juez ni a un abogado lobbista que me represente. Dije lo que creo que jurídicamente ocurrió y también cómo, según entiendo, debe ser resuelto el caso (donando parte del sueldo). Propuse una alternativa con la más absoluta honestidad, que es la de decir, ‘bueno, si ustedes no comparten mi concepto doctrinario, los invito a que pongamos fin a este tema, yo reparo el daño que potencialmente pude haber causado’. Es cierto que nadie se contagió, así que ese delito de riesgo difícilmente pueda cuestionarse porque el riesgo no existió”.

Lo cierto es que él, su esposa y todos los invitados fueron imputados. A su vez, no está claro si el oficialismo está preparado discursivamente para enfrentar nuevas filtraciones.