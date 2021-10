Escándalo por Moyano festejando en River en plena campaña

Quiero agradecer a todos los hinchas porque a pesar de lo que dicen o critican siempre me saludan y hacen que me comprometa más con la Institución que uno representa y que ama desde muy pequeño. Me han pedido que renovemos el mandato y para cumplir y poder seguir creciendo vamos a seguir, por lo menos, un período más para fortalecer y poder salir de algunas deudas que todavía estamos peleando desde la anterior dirigencia del club, algunas de ellas en la justicia. Quiero agradecer a todos los hinchas porque a pesar de lo que dicen o critican siempre me saludan y hacen que me comprometa más con la Institución que uno representa y que ama desde muy pequeño. Me han pedido que renovemos el mandato y para cumplir y poder seguir creciendo vamos a seguir, por lo menos, un período más para fortalecer y poder salir de algunas deudas que todavía estamos peleando desde la anterior dirigencia del club, algunas de ellas en la justicia.

"A nivel gremial estuve preso, detenido por la dictadura, pero siempre estuve en la lucha porque dignifica. Quizás estamos mal porque no pudimos todo con la lucha pero estaríamos peor si no la hubiéramos dado. En todos los lugares que hemos estado nos tocó luchar, y hoy lo seguiremos haciendo por Independiente".

Fueron algunas de las declaraciones de Hugo Moyano, levantadas por Diario Olé.

Moyano deberá competir con Claudio Rudecindo, quien se presentará por la agrupación "Gente de Independiente". Otra de las listas estaría conformada por Daniel Seoane (quien habló con Urgente24) y Cristian Ritondo.

image.png Daniel Seoane irá como candidato a presidente de Independiente en una lista que está respaldada por Néstor Grindetti, Carlos Montagna y Cristián Ritondo. (Foto: Gentileza: De la Cuna al Infierno)

El cruce entre Hugo Moyano y Patricia Bullrich

El presidente de Independiente, Hugo Moyano, responsabilizó a la oposición de estar detrás de los violentos enfrentamientos entre barrabravas y apuntó contra la titular del PRO, Patricia Bullrich.

"No cabe duda que fue armado por la oposición. Nosotros con la barra no tenemos nada que ver. Si alguien se puso firme con eso, fuimos nosotros", sostuvo el líder camionero.

"De ninguna manera vamos a dejar que causen algún efecto para molestar al resto de los hinchas, porque no compartimos absolutamente nada", agregó Moyano.

Finalmente, el actual presidente del club rojo, y que busca otra reelección, apuntó contra Patricia Bullrich y su interés en Independiente.

La Bullrich quiere sumarse a Independiente. Debe ser porque somos los que más copas tenemos. Ella de copas sabe bastante. Debe tener ese interés. Como somos Rey de Copas, se debe sentir muy cómoda