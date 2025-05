YPF dispara su EBITDA, su producción shale y marca récords en exportaciones e inversión

Tres proyectos estratégicos

Mientras consolida su presente, la compañía también teje su futuro con movimientos de alto impacto.

Proyecto Andes

YPF avanzó sobre el mapa exploratorio nacional. De los 50 bloques en evaluación, ya transfirió 11, 23 están en etapa final y 16 en proceso. En abril firmó un acuerdo con Santa Cruz para reordenar 10 áreas clave. El objetivo: optimizar recursos y maximizar retornos.

Oleoducto VMOS

Con una capacidad proyectada de 550 mil barriles por día y una inversión cercana a los US$ 3.000 millones, el nuevo oleoducto VMOS es una jugada clave para escalar las exportaciones de Vaca Muerta. La obra arrancó en enero y ya avanza a buen ritmo. YPF lidera la carga con un 27% de participación y prevé financiarla con Project Finance (70% deuda, 30% capital). Una infraestructura crítica para que el shale argentino llegue a nuevos mercados.

Argentina GNL

En mayo, la SPV formada entre YPF y Southern Energy aprobó la inversión para operar durante 20 años el buque FLNG Hilli Episeyo (2,45 MTPA). Además, se suscribió un acuerdo por un segundo buque (3,5 MTPA) con entrada en operación prevista para 2028.

Pero el plato fuerte viene después: YPF firmó un MoU con ENI para desarrollar el ambicioso Argentina GNL 3, que proyecta 12 MTPA de capacidad. Si se concreta, sería uno de los desarrollos de GNL más relevantes del hemisferio sur.

Habrá baja del 4% en la nafta y el gasoil

Tal como informó Urgente24 el pasado 29/3 en "Habrá baja del 4% en la nafta y el gasoil porque tenemos que ser honestos con nuestros consumidores"

“No estamos especulando, respetamos los guarismos del mercado de las naftas: cayeron los precios del petróleo y por eso debemos hacer las cosas como corresponden” argumentó el titular de YPF.

Sobre la decisión de desistir de una mega obra para construir una planta regasificadora en Punta Colorada, Río Negro, explicó:

“Vamos a invertir en Gas Natural Licuado US$ 37.000 millones en los próximos años para la licuefacción del fluido. Que el proceso de transformación del gas se haga en tierra o sobre el agua, en buques especiales, es lo mismo”.

La idea es que en 2030, dentro de cinco años, tengamos a este complejo funcionando a pleno y exportando por US$ 30.000 millones por año. Ese día, me voy de YPF porque habré cumplido un ciclo. La idea es que en 2030, dentro de cinco años, tengamos a este complejo funcionando a pleno y exportando por US$ 30.000 millones por año. Ese día, me voy de YPF porque habré cumplido un ciclo.

