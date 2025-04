Nuevo CEO ratifica la presencia del Banco Macro en la city

WhatsApp Image 2025-04-01 at 18.13.19.jpeg Juan Parma, nuevo CEO del Banco Macro

Qué afirmó el ejecutivo

"Es un honor y un privilegio asumir el rol de CEO de Banco Macro en un momento tan significativo para nuestra institución y para la Argentina. Quiero reconocer la admirable historia de la entidad, marcada por una vocación de crecimiento, por un compromiso inquebrantable con el desarrollo del país y un posicionamiento sólido. Así, Banco Macro se ha consolidado como una de las principales instituciones financieras de Argentina”, aseguró Juan Parma.

En la presentación de Parma, jorge Brito la frente de la entidad porteña remarcó

Somos un banco hecho por y para los argentinos, con presencia en todo el país. Vamos a continuar impulsando el desarrollo de las personas y empresas que confían en nosotros. Seguimos pensando en grande con la misma pasión que nos trajo hasta aquí hace más de 45 años. Estamos comprometidos en construir un banco cada vez más fuerte y cercano

Luego Parma consideró

La visión del banco es pensar en grande para una Argentina grande, es una idea que nos motiva y nos guía. Asumo el desafío con humildad, pero también con la convicción, si trabajando juntos, podemos hacer grandes cosas. Porque el banco no es solo un banco; es un aliado de la Argentina. Y eso es algo que no vamos a perder de vista

