Martín Redrado: ¿Qué medidas propone su plan económico?

Este programa se sostiene en cinco pilares: más exportaciones, cambios en la estructura impositiva, equilibrio fiscal y fuerte inversión en infraestructura.

Nuevas leyes

Redrado afirma que un plan económico como el suyo requiere de una arquitectura legal de respaldo, como la tuvieron en su momento Juan Sourrouille -plan Austral en 1985- o Domingo Cavallo -Ley de convertibilidad en 1991-. El plan que propone el ex presidente del BCRA es el siguiente

Ley de política monetaria

Según expresó Martín Redrado, debería marcar "un sendero con metas plurianuales y rendición de cuentas trimestrales".

Frente a esto, no hizo más declaraciones, la realidad indica que llevar a cabo una política monetaria efectiva es prácticamente imposible si no se cambian las expectativas de la población -y la poca credibilidad del gobierno complica que la medida sea efectiva-.

Ley fiscal de estabilización

Apunta a establecer un marco legal a la desindexación del gasto público. Redrado afirma que hace falta repensar el gasto con una desindexación y un horizonte de cuatro años. El resultado sería una inflación de un dígito y una mejora de poder adquisitivo en los salarios.

Con respecto a esto, es sumamente importante que el gobierno comience a poner las cuentas fiscales en orden, lograr -en la medida de lo posible- un superávit y todo ese excedente de pesos que se recauden, deben ser sacados rápidamente del sistema, y de esta forma contraer la oferta monetaria para que así el nivel de precios y la tasa de inflación comiencen a bajar gradualmente.

Gráfico y comentarios elaborados por Diego Giacomini

Ley de revolución y simplificación impositiva

El objetivo al que busca llegar es lograr una mayor competitividad de las empresas y el despliegue de más inversión privada.

La clave es la reducción en la cantidad de impuestos, su simplificación y la ampliación de la base tributaria.

Sobre esto, Martín Redrado comentó que

Hablo de modernización y no de reforma tributaria. La digitalización de la economía, del big data y la inteligencia artificial nos permite ampliar la base de tributación. Pero no podemos pensar en equilibrios parciales, hay que pensar en un equilibrio general, no se pueden modificar impuestos sin pensar en las exportaciones, el consumo, la inversión o el rol del sistema financiero Necesitamos una visión de equilibrio general. para un sendero de crecimiento sustentable

En el marco del Congreso Tributario, Redrado profundizó acerca de sus propuestas impositivas. En este sentido, habló de disminuir la presión sobre Ganancias para nuevas inversiones. También propuso ventajas para empresas que reinviertan utilidades.

También destacó que puede hacerse una rebaja en Ingresos Brutos, que puede ser compensada por la ampliación de la base tributaria.

Asimismo, Martín Redrado, enfatizó que debe existir una igualdad tributaria y que, en esa línea, deberán eliminarse privilegios como los que gozan los jueces que no pagan Ganancias.

Por otra parte, para el consumo popular mencionó que se debería eliminar el IVA de los bienes de la canasta básica para personas debajo de la línea de pobreza.

Ley de impulso a las exportaciones

Acerca de la venta de productos argentinos al exterior, dijo que

El objetivo es duplicar las ventas al exterior en 10 años, y para eso será necesario mejoras en todos los frentes y también duplicar la cantidad de firmas exportadoras hasta llegar a los 20.000 empresas volcadas al comercio exterior

Destaco que

Las exportaciones deben llegar al 18 puntos del PBI

En cuanto al impulso a las exportaciones que Martín Redrado quiere implementar, hay que destacar -o por lo menos no descuidar- el rol fundamental que tienen las importaciones en la economía. El no importar lo necesario produce escasez, tanto de insumos como bienes de uso, que conducirán a una sustitución de importaciones y generará que se produzcan bienes en más costosos y de peor calidad. De producirse esto, todos los excedentes de las exportaciones quedarán mermados.

Ley de inversiones en infraestructura

Martín Redrado explica que la inversión en infraestructura

Llegó al 5,6% en los años 90 y hoy cayó al 2,1%, sumando inversión publica y privada

Para producir una revolución en este aspecto, sostuvo que debe realizarse una inversión equivalente al 5% del PBI.

Frente a esto, no da más detalles sobre como llevarlo a cabo, aún así, podemos concluir que la mejor forma de recibir inversión en infraestructura es dejando completamente de lado las obras públicas, ya que ha demostrado ser ineficientes y muy costosas, y usar ese presupuesto para bajar la oferta monetaria o reducir los impuestos que, de esta forma, incentivarán la inversión privada, el empleo y la producción genuinos.