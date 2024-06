"La nueva grieta es sobre si salimos rápido o lento: yo me inclino por la segunda alternativa"

Si no se generan las condiciones macro económicas suficientes no vamos a tener un dólar único. Si no se generan las condiciones macro económicas suficientes no vamos a tener un dólar único.

El economista Enrique Szewach, ahora director del BCRA Enrique Szewach habló de la grieta y el cepo cambiario

Enrique Szewach: "aún estamos en emergencia"

"Tenemos una recesión muy fuerte, caída de los salarios y de jubilaciones. Además, un fuerte ajuste por inflación" advirtió el prestigioso consultor.

“La reforma impositiva que se plantea es una quimera: un país que tiene una moratoria general cada cinco años te demuestra que tiene un sistema tributario que no funciona”.

Por último, pidió por el mercado interno del trabajo.

La desregulación de las leyes laborales es imperativa porque lo que va a salir del Congreso Nacional es muy chiquito.

