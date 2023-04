Javier Milei aún en política mantiene el gasto público en 0

“Si vos querés ocupar una posición importante en el partido, te piden plata”, lamentó el vicepresidente de esa misma agrupación, La Generación Libertaria, Agustín Pérez, a la prensa.

La circulación de dinero en efectivo conlleva otros riesgos. Entre ellos, que alguien se coma un porcentaje. Ocurrió en Santa Fe, donde la referente es Romina Diez, cercanísima a Karina Milei. Varios empresarios aportaron, pero el dinero no llegó a destino:

El otro canal

A medida que Milei sigue avanzando en las encuestas, ha aumentado sus honorarios como analista económico en sus charlas, según ha podido reconstruir LA NACIÓN en las últimas semanas. Muchas personas quieren conocerlo y acercarse a él, quizás porque parece ser un posible candidato a la presidencia; sin embargo, él responde en calidad de consultor.

Milei viaja a una provincia y suele participar en eventos de campaña y, al mismo tiempo, dar charlas privadas a empresarios, por las cuales cobra una cantidad fija que varía de entre US$ 3.000 y US$ 10.000, dependiendo de quién lo convoque o del número de asistentes. En algunas ocasiones, opta por

Cobrar entre US$ 500 y US$ 1.000 por persona. Cobrar entre US$ 500 y US$ 1.000 por persona.

Según la opinión de 2 expertos electorales consultados por LA NACION, el segundo canal de recaudación que tiene a Milei como protagonista no es ilegal, aunque genera resistencia entre algunos militantes libertarios e incluso algunas de las principales figuras del movimiento, quienes hablaron con este diario bajo condición de anonimato.

Este segundo canal de recaudación se repite en distintas partes del país, desde Córdoba hasta Santa Fe y Tucumán, y en ocasiones puede dar lugar a situaciones cómicas o preocupantes. Un ejemplo de esto ocurrió cuando uno de los orfebres más famosos del país invitó a Milei a una reunión social en su casa, y Milei le cobró su tarifa de US$ 3000. Solo después de aceptar se dio cuenta de que lo habían invitado como invitado, no como conferencista.

En otra situación, un grupo de empresarios chilenos querían conocer a Milei y escuchar sus propuestas de gobierno en una reunión privada. Según personas que participaron en la organización, se dice que Milei llegó a pedir US$ 50.000 por su presencia, lo cual tanto Milei como los empresarios negaron, pero admitieron que la invitación terminó en una situación muy desagradable, con Milei furioso, gritando y tratando mal a los chilenos.

Milei salió a responder a los que conspiran con la financiación de su campaña



LINK | https://t.co/7Lxc34s2TW pic.twitter.com/6I80BnvT9d — El Peluca Milei (@ElPelucaMilei) May 2, 2022

Estos canales, si bien parecen fiables, podría derivar en que la justicia electoral comience a revisar con cuidado la contabilidad de Milei. Como se pudo observar, el candidato mantiene sus 2 canales de recaudación con algunos fallos.

Poco a poco todos se van dando cuenta de que detrás de las marquesinas no hay nada….

Bah, negocios…

Bah, negocios…https://t.co/appXKbyKhC — Winston Friedman (@CalixtoLiber) April 21, 2023

