Ethereum: Proof of Stake resistirá los embates de gobiernos

Vitálik Buterin prefiere que la adopción de las criptomonedas surjan de manera espontanea, y no por mandato centralizado, explicando que "hay un espectro diferente de cosas que los gobiernos pueden hacer. En el espectro más extremo, quizás adoptar alguna criptomoneda de curso legal. Yo, personalmente, soy partidario de un enfoque de menor coerción, y que estas cosas sucedan con suficiente apoyo popular, por lo cual no creo que un solo político desde el poder dicte qué hacer, ya que puede no ser lo mejor". Argumentando que "lo más simple que se puede hacer es no perseguir a las comunidades de criptomonedas, para que puedan cooperar e interactuar entre ellos. No prohibirla. Otra propuesta podría ser estructuras legales que hagan más fácil el acceso a contratos inteligentes y DAOs aplicables en el mundo real, como la ley de Wyoming. La razón por la cual creo que es útil, es porque hay muchas oportunidades para DAOs como estructura para que pueda operar sobre estructuras físicas en el mundo. Otra de las alternativas podría ser hacer el acceso más sencillo, como por ejemplo, siendo que tengo un pasaporte Canadiense, puedo acceder a gran parte del mundo sin la necesidad de hacer grandes trámites. Estas plataformas podrían ser utilizadas para tal propósito".

¿Cuáles son los riesgos de PoS si los gobiernos quieren tomar acciones hostiles contra la red?, preguntó el entrevistador. Inmediatamente Vitálik Buterin respondió, "creo que PoS es mucho más resistente contra acciones de censura por parte de los gobiernos. Básicamente PoW consume mucha energía, lo cual es muy fácil de detectar e identificar, y cualquier gobierno puede notarlo. Pero con PoS, una persona solo necesita una computadora, es mucho más eficiente y puede resistir los embates del gobierno de manera más sencilla" Además, agregó que aún no es posible, pero que "en el futuro, espero que se pueda validar a través de un teléfono inteligente".

Sobre su visita a Argentina, lo emprendedores, y el futuro de las criptomonedas en el país

"La impresión que tengo de argentina hasta ahora es que es un país con una capacidad muy baja por parte del estado, pero una capacidad muy alta por parte de las personas", aseguró Vitálik Buterin. "Y ese creo que es un ambiente perfecto para que blockchain tenga un gran impacto. La inflación del peso es muy rápida, y la gente entiende que no puede atesorarlo durante periodos largos de tiempo, y debe constantemente decidir cómo evitar ser golpeada por la inflación, y jugar con distintos activos. En ambientes donde la gente puede ver de manera muy clara cómo es el dinero, y cómo funciona, están abiertos a nuevas ideas. Esto lo veo en muchas personas, quizás no tanto en locales como cafés y restaurantes, que aceptan criptomonedas como forma de pago, la usan como reserva de valor o medio de pago. Pero depende de la gente elegir qué tipo de aplicación han de adoptar".