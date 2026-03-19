El resultado de la balanza comercial de bienes mostró una señal de enfriamiento en febrero. Según datos del INDEC, el país registró un superávit comercial de US$788 millones, muy por debajo del nivel alcanzado en enero (US$2.189 millones) y también inferior a las expectativas del mercado, que proyectaban un saldo cercano a los US$1.155 millones.
RESULTADO DÉBIL
El superávit comercial se achica, cayeron las exportaciones y afecta a la acumulación de reservas
Las exportaciones cayeron más de 16% en un mes, mientras que las importaciones crecieron 8,2%. El superávit comercial, aún positivo, perdió fuerza.
Sin embargo, el resultado fue mucho mayor a los US$275 millones de febrero 2025. Esta diferencia equivale a un incremento de 286,5% interanual, aunque responde en gran medida a una caída en las importaciones que a una expansión del comercio.
Variación mensual en la balanza comercial de bienes
En comparación con enero, febrero regristró una fuerte caída en las exportaciones. Ppasó de US$7.245 millones a US$5.962 millones, una baja de -16,2% desestacionalizada. Las importaciones, en tanto, alcanzaron los US$5.174 millones (8,2% más que el mes anterior), configurando un escenario donde el saldo positivo se mantiene, pero pierde dinamismo.
En enero, la balanza comercial había mostrado un superávit mucho más robusto —cercano a los US$2.000 millones— impulsado por exportaciones en niveles récord y una compresión de importaciones.
Variación en el comercio total y reservas
Más allá del número puntual, el comportamiento del intercambio comercial deja varias lecturas económicas. En primer lugar, el comercio total (exportaciones más importaciones) cayó 7,2% interanual en febrero, lo que refleja una menor dinámica del flujo comercial en general. Este fenómeno puede interpretarse como una señal de desaceleración tanto en la demanda externa como en la actividad interna, que suele traccionar importaciones.
El retroceso de las exportaciones resulta particularmente relevante para la macroeconomía argentina. En un esquema donde el superávit comercial es una de las principales fuentes de acumulación de divisas, cualquier debilitamiento en los ingresos por ventas externas impacta directamente sobre la disponibilidad de dólares y, por extensión, sobre la estabilidad cambiaria.
Exportaciones
Las exportaciones argentinas de febrero fueron impulsadas por agroindustrias (30,8%), seguido de productos primarios y manufacturas de origen industrial, 29,3% cada una.
La zona pampeana lideró las exportaciones del país, US$3.956 millones, principalmente debido a ventas de productos agroindustriales y materias primas. En segundo lugar, se ubicó la Patagonia, US$875 millones. Casi el 80% de las exportaciones de la región fueron productos manufactureros y combustibles y energía. Sin embargo, ambas regiones vendieron menos que en febrero del año pasado.
En contraposición, las regiones menos exportadoras, crecieron en la variación interanual. La zona Noroeste creció 47,4% interanual y exportó US$430 millones, principalmente mediante la venta de productos industriales y primarios.
La región Cuyo creció 19,7%, exportó US$362 millones, impulsado principalmente por productos de industrias manufactureras.
Finalmente, la región noreste exportó US$92 millones, que equivalen a un incremento de 5% interanual, donde el 80% de las ventas fueron de productos primarios y agroindustria.
Importaciones
Las importaciones de febrero fueron lideradas por Bienes intermedios (34,4%), seguido por Bienes de capital (20,5%), Piezas y Accesorios de bienes de capital (17,8%) y Bienes de consumo (15,5%). Todos los rubros importados sufrieron bajas con respecto al mismo período del 2025, motivo que impulsó el crecimiento interanual del superávit de comercio de bienes.
Más noticias en Urgente24
Argentina pierde un componente clave para la red eléctrica: Festejan China, Brasil y Colombia
Conmoción en Racing por lo que dijeron en ESPN sobre Facundo Cambeses y Gabriel Rojas
Gallardo le dijo que no a San Lorenzo y confirmó dónde dirigirá tras su salida de River
ANSES ofrece hasta $80 millones por desvincularse: El plan que sacude al organismo
El nuevo jefe de Jalisco Nueva Generación es... estadounidense, hijo de 'Maradona'