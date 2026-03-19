El superávit comercial se achica, cayeron las exportaciones y afecta a la acumulación de reservas

El retroceso de las exportaciones resulta particularmente relevante para la macroeconomía argentina. En un esquema donde el superávit comercial es una de las principales fuentes de acumulación de divisas, cualquier debilitamiento en los ingresos por ventas externas impacta directamente sobre la disponibilidad de dólares y, por extensión, sobre la estabilidad cambiaria.

Exportaciones

Las exportaciones argentinas de febrero fueron impulsadas por agroindustrias (30,8%), seguido de productos primarios y manufacturas de origen industrial, 29,3% cada una.

La zona pampeana lideró las exportaciones del país, US$3.956 millones, principalmente debido a ventas de productos agroindustriales y materias primas. En segundo lugar, se ubicó la Patagonia, US$875 millones. Casi el 80% de las exportaciones de la región fueron productos manufactureros y combustibles y energía. Sin embargo, ambas regiones vendieron menos que en febrero del año pasado.

En contraposición, las regiones menos exportadoras, crecieron en la variación interanual. La zona Noroeste creció 47,4% interanual y exportó US$430 millones, principalmente mediante la venta de productos industriales y primarios.

La región Cuyo creció 19,7%, exportó US$362 millones, impulsado principalmente por productos de industrias manufactureras.

Finalmente, la región noreste exportó US$92 millones, que equivalen a un incremento de 5% interanual, donde el 80% de las ventas fueron de productos primarios y agroindustria.

image Exportaciones por región y tipo de producto. Fuente: INDEC.

Importaciones

Las importaciones de febrero fueron lideradas por Bienes intermedios (34,4%), seguido por Bienes de capital (20,5%), Piezas y Accesorios de bienes de capital (17,8%) y Bienes de consumo (15,5%). Todos los rubros importados sufrieron bajas con respecto al mismo período del 2025, motivo que impulsó el crecimiento interanual del superávit de comercio de bienes.

image Saldo comercial de los últimos dos años. Fuente: INDEC.

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