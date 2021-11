El BCRA colocó menos dólares que en las elecciones de 2019

"No está en el Gobierno ninguna discusión al respecto y se ratifica las metas reflejadas en los presupuestos de este año y el proyecto de 2022", ratifica la entidad.

613108b1c1ce1.jpg El BCRA vendió menos billetes que en las presidenciales de 2019

Reservas internacionales

La entidad rectora cerró la semana laboral con US$ 42.607 millones, US$ 200 millones por debajo del nivel que tenían a principios de noviembre mes en el que ingresaron US$ 792 millones mediante un crédito de la Corporación Andina de Fomento, (CAF), US$ 295 millones, US$438 millones del BID y US$ 59 millones del Banco Mundial.

Por cierto diferente a la de dos semana previas a los comicios presidenciales de 2019 cuando las reservas cayeron de US$47.859 millones a US$43.551 millones por ventas en el mercado pago de títulos de deuda no reestructurados

Tensión cambiaria

El mayor impacto de la tensión cambiaria de las últimas semanas se observó en las brechas con las cotizaciones paralelas, tanto en el mercado bursátil donde la diferencia entre el dólar mayorista (que cerró a $ 100,22 por unidad) y los dólares MEP y CCL rondó el 84%, mientras que la distancia con el dólar blue fue de casi el 100%.

En ese orden el dólar blue cerró poco más arriba de los $200 por unidad, en el mercado informal mientras que las cotizaciones del MEP y CCL rondaron los $184 por cada billete.

El titular del Banco Central reconoció que "en los años donde hay procesos electorales siempre se desatan especulaciones sobre el mercado cambiario que se suma al habitual "estrés" que aparece cuando dejan de entrar los recursos provenientes de las cosechas gruesas y finas".

"Estamos en ese momento, creo que lo vamos a atravesar con éxito, como lo atravesamos el año pasado", Miguel Pesce pero advirtió que la autoridad monetaria tiene "capacidad de proteger las reservas y cuidarlas para aquellos que ahorran, que producen y que invierten".

Así el Central limitó la posición neta de dólares que tienen los bancos para sacarle presión al mercado, al tiempo liberó el acceso a importadores de insumos intermedios y bienes de capital, para no frenar la actividad económica.

"Hay momentos donde podemos relajar las regulaciones cambiarias a favor de la producción, de la inversión y del intercambio y, en otros, es necesario introducir alguna regulación para evitar un desborde que comprometa la estabilidad cambiaria", afirmó Pesce.