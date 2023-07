Dólar MEP para turistas: Cómo es el cobro a extranjeros

A qué vienen los cambios en el régimen

Antes, según cálculos del Banco Central, las operaciones con tarjetas de crédito y débito de los turistas extranjeros representaban entre 200 y 250 millones de dólares mensuales. Sin embargo, en el último tiempo, la cifra descendió a US$30 millones debido a la brecha cambiaria que existe entre el dólar oficial y el blue.

En este contexto, los visitantes suelen ingresar con billetes físicos al país y, para conseguir pesos argentinos, van a cuevas financieras para cambiarlos al valor del dólar blue, cuya cotización es más alta. Entonces, si los turistas pagaran con tarjetas de crédito o débito, al ser una transacción bancarizada, se tomaría como valor el dólar oficial, que es más bajo que el paralelo. De esta forma, se espera desestimular a los no residentes que visiten el país a recurrir al blue para que, por el contrario, puedan utilizar medios electrónicos de pago y fomentar así el ingreso de dólares al mercado formal.

¿Avivada o estrategia? Así los alemanes ahorraron hasta un 40% comprando en pesos

El canal de YouTube "Half as Interesting" (la mitad de interesante) publicó un capítulo en los últimos días titulado “Cómo la Argentina le dio accidentalmente un 40% de descuento en todo a los alemanes”. Allí hicieron referencia a una situación que se generó a raíz de la implementación del dólar tarjeta turista, que empezó a reconocerles a los extranjeros un tipo de cambio más alto (similar al MEP) para sus compras en el país para evitar que fueran al blue.

dólar mep avivada alemana.jpg

En la práctica, lo que ocurrió fue que tiendas online de algunos países, como Alemania, España e Indonesia, aceptaban el pago en pesos. Dicho de otra manera, la falla en el sistema permitía comprar afuera como si se tratara de un turista extranjero gastando en la Argentina. Los usuarios alemanes que elegían pagar en pesos, veían que, en términos reales, el producto adquirido les terminaba saliendo casi un 50% menos.

“Amazon, por ejemplo, no recibió el memo, así que si dijiste ‘hola, Amazon, me gustaría comprar este artículo de 10 euros con pesos argentinos’, Amazon te dijo ‘está bien, son 2796 pesos’. Pero luego, esos 2796 pesos eran cargados a la tarjeta de crédito, que usaba el tipo de cambio turista, lo que significaba que solo cobraban un poco más de cinco euros. Si esto todavía funciona o no en algunos sitios web no es de nuestra incumbencia”, dicen.

Al respecto, el economista especializado en medios de pago, Ariel Setton, aclaró que esta situación sí ocurrió, pero pasó entre el 15 de diciembre de 2022 y el 28 de enero de este año y ya no corre más.

“La diferencia en la cotización la terminaron poniendo los vendedores de tiendas online que pesificaban al oficial y le vendían a extranjeros. El Estado argentino no estaba metido. Y, por último, Visa emitió un comunicado en enero pasado prohibiendo a las tarjetas no argentinas pagar en pesos argentinos en comercios del extranjero”, afirmó el economista.

