BCRA: Más activos que pasivos, y reservas que no alcanzan

La carencia de independencia y autonomía del BCRA no hizo más que generar una crisis monetaria que puede estallar en cualquier momento. Los pasivos del Banco Central son verdaderamente preocupantes, ya que no son debidamente cubiertos por los activos que tiene la institución, y el funcionamiento de esta pende de un hilo y la confianza de los argentinos en la autoridad monetaria como institución. Con pasivos en letras y pases por un total de 4 billones de dólares, las actuales reservas no solamente no son suficientes, sino que si se desglosa la composición del activo del BCRA, puede que ni siquiera lleguen a cubrir una porción de la montaña de deuda que emitió la institución en los últimos años.