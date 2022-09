Segundo día del dólar soja y el BCRA logra acumular en el MULC compras por unos US$ 440 millones, con un volumen operado total de US$ 784 millones. Y todo pareciera indicar que se llegaría sin problema a la meta por prometida por el ministro de economía de Sergio Massa de US$ 1.000 millones. Esta estrategia de brindar un tipo de cambio diferencial para los exportadores de soja esta logrando ser una buena fuente para aumentar las Reservas (activos) del BCRA, aún así para que el balance quede en equilibrio es necesario que este sea acompañado de un aumento de la Base Monetaria, o de los pasivos remunerados -Leliq y pases-, y es acá donde varios economistas critican el accionar del equipo económico.