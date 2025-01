ARCA comenzará a embargar en 2025 las cuentas de estos contribuyentes

Críticas y medidas compensatorias

El anuncio no estuvo exento de controversias. Durante los últimos días de 2024, varios sectores manifestaron su descontento. Para contrarrestar el impacto, el mismo día en que se oficializó la resolución, ARCA lanzó un plan de facilidades de pago. Este plan busca evitar conflictos judiciales, ofreciendo una alternativa para regularizar deudas.

El esquema de facilidades contempla cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a una tasa fija. Para los pequeños contribuyentes y las MiPyMEs, la tasa será un 25% de la vigente al momento de la implementación del régimen, mientras que para las medianas empresas se aplicará un descuento del 40%. Los plazos de financiación varían entre 18 y 48 cuotas, según el perfil del contribuyente.

ARCA: Beneficios y limitaciones del plan

Por otra parte, personas humanas y sucesiones indivisas que no califican como MiPyMEs, pero cumplen con ciertos requisitos, también podrán adherirse al plan. Sin embargo, Domínguez aclaró que hay contribuyentes que no podrán beneficiarse del nuevo régimen: “Una sociedad anónima que es microempresa pero no tiene certificado PYME sigue sin estar amparada por la suspensión de embargos y tampoco puede ingresar al plan de facilidades”.

arca - afip.jpg

Las entidades sin fines de lucro y los contribuyentes del sector salud seguirán protegidos hasta mediados de año. Según la normativa, ARCA coordinará con el Ministerio de Salud para garantizar que esta excepción se aplique adecuadamente a los beneficiarios.

En su comunicado oficial, ARCA destacó que la intención es ofrecer flexibilidad para regularizar deudas tributarias. “Buscamos alternativas para brindar viables para que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones fiscales”, subrayó el organismo.

Con estas nuevas disposiciones, se abre una etapa de mayor presión fiscal, donde los contribuyentes deberán buscar alternativas para evitar conflictos legales y cumplir con sus compromisos tributarios.

Más noticias en Urgente24

El impresionante parque acuático de Buenos Aires que todos quieren conocer

Jorge Lanata y el final de la inocencia: Bajando un cambio

El nuevo outlet de Buenos Aires que arrasa con ropa y zapatillas a precios muy bajos

Pinamar podría enfrentar la peor temporada en 20 años: videos virales de sus playas vacías

2025: Prepagas inician otro año colmado de protagonismo (más aumentos y tendencias)