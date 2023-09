Zverev paró un partido de US Open tras grito nazi

Se puso a cantar el himno de Hitler: 'Alemania, Alemania por encima de todo'. Eso fue excesivo. Me encanta cuando los fans son ruidosos y emocionales. Pero hay que mantener el respeto. Soy alemán y no estamos orgullosos de esta parte de nuestra historia. Estaba sentado en una de las primeras filas y mucha gente escuchó eso. Tenía que hacer algo Se puso a cantar el himno de Hitler: 'Alemania, Alemania por encima de todo'. Eso fue excesivo. Me encanta cuando los fans son ruidosos y emocionales. Pero hay que mantener el respeto. Soy alemán y no estamos orgullosos de esta parte de nuestra historia. Estaba sentado en una de las primeras filas y mucha gente escuchó eso. Tenía que hacer algo

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FElCheZOV%2Fstatus%2F1699066597925883997%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false La rata neonazi gritó la blasfemia de Hitler "Deutschland über alles" "Alemania por encima de todo"



Zverev un ruso, nacionalizado alemán con un nivel de conciencia elemental dijo Basta y el neonazi fue sacado. Algo es Algo. Fuera Nazis! pic.twitter.com/vDhGZm2g75 — Conciencia. La DeZnasificación continúa (@ElCheZOV) September 5, 2023

Pero este ‘himno nazi’ es mucho más antiguo que el régimen de Adolf Hitler: fue escrito en 1841 por August Heinrich Hoffmann von Fallersleben y luego se terminó convirtiendo en el himno oficial de la República de Weimar.

La primera estrofa que vociferó el aficionado en el US Open no se canta en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial porque está prohibida. Esta frase la usaba el ejército alemán al invadir las ciudades, por lo que los aliados la tipificaron legalmente como un delito punible por incitar a la discriminación y al negacionismo.

