Vuelve un rey: Gallardo dirigirá a CR7, bombita para Messi

Cristiano Ronaldo con sabor a River

Sobre CR7 también hay un punto a destacar. Aún no debutó oficialmente como jugador del AL Nassr en ningún partido, pero sí que lo hizo a modo de presentación en un estadio colmado de fanáticos que espera verlo debutar con la nueva camiseta. Eso sí, para cuando Cristiano Ronaldo juegue no lo hará solo. Habrá una ex figura de River en el plantel. Se trata ni más ni menos que el Pity Martínez.

image.png CR7 junto al Pity Martínez.

¿Y cómo irían las cosas entre Ronaldo y Messi? Bueno, hasta ahora los números entre ambos jugadores queda de la siguiente manera. Messi tiene 12 victorias y Ronaldo tiene 7. Al mismo tiempo, hay 7 empates en este duelo de cracks, pero La Pulga cuenta con dos goles más (15 y 17 respectivamente). Además, que durante Qatar 2022 el desempeño futbolista de CR7 fue bastante regular y pasó la mayor parte del tiempo en el banco de los suplentes.

