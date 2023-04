El mediocampo fue, tal vez, el punto más alto. Si bien Rodrigo De Paul no desentonó y se lo vio mejor que en partidos anteriores -Arabia y México-, perdió varias veces el balón en jugadas ofensivas en 3/4 de cancha, lo que provocó que el deportista de Atlético de Madrid cortara con faltas. Aún así, buenos minutos del nacido en Sarandí.

En el eje, es decir, bien parado de '5', jugó Enzo Fernández. El hombre del Benfica termina reducido en sus capacidades cuando lo ponen en esa posición. Lionel Scaloni debería advertir para el futuro (inmediato) que lo que más beneficia a Enzo es jugar de interno -sea por derecha o por izquierda-, dándole así más libertad y proyección a sus ataques y a su buen pie. El gol de Julián Álvarez, el segundo, proviene de una asociación entre los ex River y que tuvo como anteúltimo eslabón a Fernández atacando por la izquierda, sabiendo que detrás suyo estaba Leandro Paredes para resguardar la mitad de la cancha.

El mediocampista fue muy ovacionado por los 30.000 argentinos en el estadio 974.

image.png No lo pienses más, Scaloni. Enzo Fernández juega suelto, no de volante central.

Ahora, Alexis Mac Allister. El hombre del Brighton se metió solo para jugar los octavos de final ante Australia por su enorme desempeño ayer ante los Biao-czerwoni (30/11). Ocupó la banda izquierda en el 4-3-3 que diseñó el entrenador Lionel Scaloni y, en efecto, se adueñó de ese carril. Fue solidario en la marca con Marcos Acuña, rápido para 'morder' a los polacos, y además cumplió con creces su rol ofensivo, ya que generó chances de gol con su botín derecho -entre ellas se destaca una habilitación a Álvarez que no terminó al fondo de la red-, y, por supuesto, el gol que abrió el partido, a los 2' del segundo tiempo.

En la ofensiva, se destacan los rendimientos de los tres jugadores de ataque: Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi. El 'Fideo' fue de los que más buscó en el primer tiempo ante Polonia. Aún así, no tuvo chances reales de marcar y tampoco de asistir. En el complemento, el rosarino se apagó debido al cansancio que arrastra. No olvidemos, Di María está próximo a cumplir 35 años y está jugando su último Mundial con nuestra camiseta.

En cuanto al 'niño sensación', Julián Álvarez, parecen quedar cortas las palabras. Es un futbolista molesto para el defensor contrario: te corre, te molesta, te asfixia y, cuando tiene la pelota no se 'engolosina', sino que intenta siempre hacer lo más sencillo, lo que es clave en este deporte. Gracias a su gol, a los 67' de la etapa final, la 'Araña' se anotó un nuevo registro, ya que convirtió en su debut en su primera titularidad en la Selección Argentina, en Premier y Champions League (Manchester City), y, ahora, en una Copa del Mundo.

Por último, Lionel Messi, el capitán y emblema de la Selección. El crack rosarino no fue figura pero se comportó bien dentro de la cancha. Muy ágil y movedizo para no darle referencias a los defensores polacos. Su penal malogrado en el 38' de la primera mitad -con tapadón de Wojciech Szczsny- no hizo que la 'Pulga' se achicara. Tampoco sus compañeros, quienes mantuvieron un feroz estilo de juego para cortar y jugar. Ah, y la gente mucho menos, porque se rompieron las gargantas alentando al combinado nacional.

De haber convertido el tiro desde los 12 pasos -incorrectamente sancionado por el árbitro Danny Makkelie-, Messi se hubiese convertido en el futbolista argentino con más anotaciones en la historia de los Mundiales.

A su vez, el astro alcanzó los 999 partidos como futbolista profesional y, por otra parte, superó a Diego Armando Maradona por la cantidad de encuentros disputados con la Selección Argentina en Copas del Mundo. Leo tiene 22 y está a la espera de, mínimamente, un cotejo más, que será ante Australia por los octavos de Qatar 2022. Diego se quedó en 21.

Al 'Dibu' Martínez no vale la pena analizarlo por este partido. No tuvo incidencia alguna porque no le llegaron.

image.png Pase, Selección Argentina. La estábamos esperando...

El rival, Polonia, no ofreció casi nada. Simplemente, los de Czesaw Michniewicz se replegaron en el campo y le otorgaron la pelota a la Scaloneta en todo momento. Fue un 4-4-2 bien cerrado. Algo que se esperaba en la previa y que terminó siendo tal en el partido.

Si bien aguantaron varios embates del seleccionado argentino, su mezquino planteo se ahogó en el desierto de Qatar. No son medida para la Argentina.

Los polacos se abroquelaron en su campo y simplemente esperaron que el juez holandés pite el final del encuentro para no sufrir más goles. La suerte estuvo de su lado en dos oportunidades.

La primera tiene que ver con un increíble gol que erró Lautaro Martínez -ingresado por J. Álvarez en el segundo tiempo-. De haber marcado, el hombre del Inter, hubiese condenado a Polonia al tercer puesto del Grupo C del Mundial 2022 por la diferencia de gol. En el recuento de goles a favor y en contra, México terminaría superando a los europeos si la de Lautaro terminaba adentro. No sucedió. La segunda y definitiva ocasión tiene que ver con el gol de Arabia Saudita ante los mexicanos, sobre el final del encuentro. El duelo finalizó 2-1 en favor de los del 'Tata' Martino pero, a pesar de la victoria y el estar igualado en puntos con México (4), no les alcanzó y se terminaron despidiendo de la competición.

image.png Posiciones finales del Grupo C del Mundial Qatar 2022. (Foto: Promiedos).

Cuándo y contra quién juega la Selección Argentina los octavos de final de Qatar 2022

La Selección Argentina enfrentará, el próximo sábado (3/12), desde las 16 horas -horario argentino- a Australia, segunda en el Grupo D.

El partido de la Albiceleste, como es habitual, será transmitido por TyC Sports, TV Pública y DirecTV.

Para ver Argentina vs Australia online y en directo se puede recurrir a servicios como Personal Flow, DirecTV Go y Telecentro Play. Vale aclarar que todas las transmisiones que son por internet tienen un delay de al menos 40 segundos.

La palabra de Scaloni

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, habló con los medios luego de la victoria de su equipo 2-0 sobre Polonia, que también significó la clasificación a los octavos de final. A continuación, los títulos más sobresalientes:

"Estamos satisfechos del partido que jugamos. El contexto no era fácil había que jugar y ganar porque era un equipo que le valían dos resultados. Lo interpretamos de una manera correcta. Estamos contentos. Buscamos que el equipo se encuentra y no dejaron de intentarlo".

"La reflexión es que todos los rivales son difíciles. Nos ganó Arabia Saudita. El fútbol hoy es partido a partido, hay que analizar y a veces jugando bien también podés perder. La sensación es que todos los partidos son difíciles. El que piense que Australia no lo será, está equivocado", analizó.

"Hay 26 jugadores que pueden jugar, siempre lo dijimos. Teníamos un equipo que salía de memoria, pero hemos sufrimos cambios y lesiones. El que entra está capacitado. No tenemos la bola de cristal, pero creemos que cuando hacemos algo es por el bien del equipo. Nunca vamos a pensar en lo individual".

No somos candidatos ni favoritos a nada. Pensar que por haber ganado hoy vamos a ser campeones es estar errados. Hoy jugamos un gran partido y somos un equipo difícil. Seguimos siendo los mismos, lanzó

"Si Messi no me pide el cambio, no lo saco".

image.png Los Lioneles: Scaloni y Messi, charlando durante el partido ante Polonia.

