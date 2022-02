Villa habló de "falta de actitud", desató una guerra cruzada

La respuesta del colombiano resulta extraña para un Riquelme que declaró que era el mejor jugador de la Argentina, que lo respaldó públicamente varias veces (aún cuando avaló la suspensión que le aplicó el club a su regreso de Colombia) y que le abrió las puertas para que volviera a jugar luego de semejante escándalo. Eso, ni hablar del apoyo que tuvo de parte de Boca en relación a la causa por violencia de género que le abrió su ex pareja en 2020.

Como fuere, el interrogatorio arrojó otras respuestas temerarias. “Yo nunca le falté el respeto a Boca”, declaró tajante, olvidando que, en una ocasión, se retiró enojado de un entrenamiento. O cuando fue parte de un acto de indisciplina en la concentración del club, junto a Edwin Cardona y Carlos Zambrano, antes del partido contra Newell’s.

Después, el reportaje abordó temas más livianos, y ahí no hubo mucho lugar para la polémica posterior. El asunto fue las consecuencias que dejaron estas frases. Del lado de Riquelme, por suerte para el delantero, no tuvieron mayor impacto. Román no es una persona que le dé trascendencia a estas situaciones, al menos no las toma como algo personal, según una nota publicada por el Diario Deportivo Olé.

SEBASTIANVILLAPOLEMICAFOTO2.jpg Sebastián Villa desató una guerra cruzada tras hablar de “falta de actitud” la final que Boca perdió ante River pero aclaró que “se malinterpretaron las cosas”.

El asunto es que el tema Madrid cayó muy mal dentro del plantel, que ya lo tenía señalado a Villa de cuando se escapó a Colombia. En ese momento, hubo un pedido de disculpas de Focus, que sus compañeros no se lo creyeron del todo pero que lo aceptaron para no seguir profundizando el conflicto. Pero esto es difícil de digerir, por ejemplo, para el capitán Carlos Izquierdoz, que salió en la foto corriendo de atrás a Gonzalo “Pity” Martínez. Tampoco le habrá sonado grato a Darío Benedetto, recién regresado al club, ni tampoco a Cristian Pavón, ni a Ramón “Wanchope” Ábila, ni tampoco al arquero Agustín Rossi, que fue al banco en el Bernabéu. El plantel, que en su gran mayoría no formaba parte de Boca en diciembre de 2018, entiende que esto trae un tema que estaba terminado, sobre todo luego de que Boca eliminara a River en dos mano a mano en la Liga Profesional y en la Copa Argentina 2021. “Es revolver mierda, no tiene sentido”, declaró en el plantel. Puertas adentro, hubo quejas por lo bajo, pero de alto contenido dialéctico: “¿Por qué no lo mandan a callar?”, dijeron algunos jugadores..., según reveló el Diario Olé.

Además, es una frase que, en tal caso, lo incluye al propio Villa, que jugó los dos partidos y le alcanza las generalidades de la ley. Más allá de que el problema de Boca esa tarde en Madrid no fue la falta de actitud, al menos no como una situación general. Se señala, sí, situaciones más puntuales, como la expulsión de Wilmar Barrios (previo pedido de cambio) y el ingreso de Wanchope Ábila, sin decir que estaba lesionado, según lo publicado por Olé.

SEBASTIANVILLAPOLEMICAFOTO3.jpg Sebastián Villa desató una guerra cruzada tras hablar de “falta de actitud” la final que Boca perdió ante River pero aclaró que “se malinterpretaron las cosas”.

Estas declaraciones generaron mucho ruido en La Ribera, a tal punto que el Consejo evaluaría aún más su crítica situación. Por lo pronto, mientras le buscan una salida cordial, parece haber perdido el puesto dentro del once inicial, según dio a conocer ese diario deportivo.

Lo cierto es que las declaraciones de Villa tuvieron una repercusión inmediata: en portales, radio y TV se analizó la palabra de siete letras que Sebastián Villa lanzó, con conclusiones para todos los gustos. ESPN F90, el programa de los mediodías de Sebastián “El Pollo” Vignolo, no fue la excepción. Y allí incluso decidieron repasar las imágenes del histórico gol de Juan Fernando Quintero, para observar si los jugadores de Boca “durmieron” al no anticiparse al remate del colombiano.

En medio del minucioso análisis, Marcelo Benedetto (nada que ver con uno de los goleadores que tuvo esa final) quiso remarcar cómo Quintero relojeó que Fernando Gago no estaba cerca suyo antes de perfilarse y marcarle el pase a Camilo Mayada, para sacar el remate que se recordará por siempre. “¡Fijate el gesto de Quintero! Cómo mira para atrás para ver si tiene alguien encima antes de recibir. ¿Ves cómo relojea?”, apuntó Benedetto. “Es muy bueno lo de Quintero”, acotó Daniel Arcucci. Y ahí llegó la frase de Diego “El Chavo” Fucks que sacó de las casillas a su compañero:

Fucks: -Está bien, pero nosotros estamos mirando a Boca, no a River.

Benedetto: -¡Y qué tiene que ver! Yo te quiero marcar a Quintero. ¿Qué es esto de que vos tenés la razón? ¿Porque estamos hablando de Boca no voy a marcar lo de Quintero?

F: -No, ya lo marcamos...

B: -¡No sos el dueño de toda esta charla! ¡No me desacredites cuando estoy hablando!

F: -Yo no digo que no tengas razón, pero estamos marcando lo de Boca...

B: -Vos podrás marcar lo que quieras, pero no me desacredites lo que digo.

Arcucci: -Es que tiene razón Marcelo. Si Quintero mira y tiene espacio...

B: -¡Parece que vos tenés siempre el eje de la charla, viejo! No es el eje de la charla lo que decís vos.

F: -Vamos al comienzo: habló Villa, dijo que le faltaba actitud, ahí empezó la charla. No dijo que Quintero le pegó de puntín...

B: -(Interrumpe) Pero seguime con esto: no me desacredites si yo quiero marcar lo de Quintero. Me decís “estamos hablando de Boca” como si me estuvieras dando una lección periodística. ¡Y no quiero que me des una lección periodística!

F: -Repetiste tres veces lo de Quintero.

B: -¡No, no repetí tres veces lo de Quintero! Lo dije dos veces. Acá repetimos 40 veces lo que estaba haciendo Magallán y yo no te digo nada. ¡Dale, Diego!

F: -La discusión era si había un error de Jara o de Gago.

B: -Fenómeno, todo bárbaro. Explicamelo, yo te lo respeto. Pero lo único que te pido es que si digo algo de Quintero no me digas “estamos hablando de Boca” porque no sos el profesor de física que tenía en la secundaria.

SEBASTIANVILLAPOLEMICACHAVOFUKCSYDARIOBENEDETTO.jpg Sebastián Villa desató una guerra cruzada tras hablar de “falta de actitud” la final que Boca perdió ante River pero aclaró que “se malinterpretaron las cosas”.

https://twitter.com/ESPNFutbolArg/status/1489283247456636934 #ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



¿FALTA DE ACTITUD?



Sebastián Villa rompió la tranquilidad del Mundo Boca al asegurar que al equipo le faltó "actitud" en la final de Madrid. Así lo analizaron en F90.



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyGG2p pic.twitter.com/BYOAUeVy8a — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 3, 2022

https://twitter.com/ESPNFutbolArg/status/1489279685016051717 #ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



EL ANÁLISIS DEL GOL



¿Hay futbolistas que pudieron haber hecho más en el golazo de Juanfer Quintero durante la final de Madrid? Así lo analizamos en F90.



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyGG2p pic.twitter.com/JiATp28AVC — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 3, 2022

Ante semejante polémica, Sebastián Villa brindó un reportaje al canal ESPN en el que aclaró sus dichos: “Era personal. La verdad que se malinterpretaron las cosas. Era algo personal para mí y lo respondí así”.

“No era para mis compañeros, ni para mis ex-compañeros, es algo mío. Algo personal, ellos no tienen nada que ver en eso”, señaló Villa.

Luego, el ex Tolima comentó: “Yo siempre fui un tipo con mucha actitud y que fui siempre para adelante. Eso ya lo demostré y lo dije más que nada por eso. Siempre fui un tipo muy respetuoso, no era contra mis compañeros”.

Por otra parte, el atacante también tuvo que salir a aclarar su dichos sobre como es su relación con Juan Román Riquelme, máximo ídolo de la entidad de La Boca y cabeza del Consejo de Fútbol del club: “Tranquilo, él en sus cosas y yo en las mías. Yo tengo muy buena relación con todo el mundo”, esgrimió en primera instancia y luego deslizó: “Él tiene sus pensamientos y yo los míos”.