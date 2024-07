Venezuela en los Juegos Olímpicos: Todos los atletas y una lamentable ausencia

Todos los venezolanos que competirán en los Juegos Olímpicos París 2024

Aquí están los nombres de los deportistas venezolanos que participarán en los Juegos Olímpicos de París 2024 y las disciplinas en las que compiten:

Robeilys Peinado - (atletismo, salto con garrocha)

Rosa Rodríguez - (atletismo, lanzamiento de martillo)

Leodan Torrealba - (atletismo, 3 mil metros con obstáculos)

Joselyn Brea - (atletismo , 5000 metros)

Yoveinny Mota - (atletismo, 110 metros con vallas)

José Maita - (atletismo, 800 metros libres)

Omailyn Alcalá - (boxeo, 57 kilogramos)

Jesús Cova (boxeo, 63.5 kilogramos)

Orluis Aular - (ciclismo de ruta)

Patricia Ferrando - (ecuestre, adiestramiento)

Luis Fernando Larrazábal- (ecuestre, salto)

Katherine Paredes - (esgrima, sable)

Rubén Limardo - (esgrima, espada)

Francisco Limardo - (esgrima, espada)

Jesús Limardo - (esgrima, espada)

Grabiel Lugo - (esgrima, espada)

Anriquelis Barrios - (judo, -63 kilogramos)

Katherin Echandia - (levantamiento de pesas, 49 kilogramos)

Anyelin Venegas - (levantamiento de pesas, 59 kilogramos)

Julio Mayora - (levantamiento de pesas, 73 kilogramos)

Keydomar Vallenilla - (levantamiento de pesas, 89 kilogramos)

Naryury Pérez - (levantamiento de pesas, +87 kilogramos)

Raiber Rodríguez - (lucha grecorromana, 60 kilogramos)

Betzabeth Arguello - (lucha libre, 53 kilogramos)

Soleymi Caraballo - (lucha libre, 68 kilogramos)

Anthony Montero - (lucha libre, 74 kilogramos)

Alfonso Mestre - (natación, 400 y 800 metros libres)

Alberto Mestre - (natación, 50 metros libres)

María Yegres - (natación, 200 metros libres)

Douglas Gómez - (tiro deportivo, pistola rápida 25 metros)

Leonel Martínez - (tiro deportivo, trap)

Yohandri Granado - (taekwondo, -58 kilogramos)

Los venezolanos ausentes en los Juegos Olímpicos París 2024

Por otro lado, también se ha estado hablando de los atletas de nacionalidad venezolana que no competirán en los Juegos Olímpicos París 2024. Especialmente, Yulimar Rojas.

Yulimar podría estar viviendo una de sus peores pesadillas, luego de que una lesión en el tendón de Aquiles la dejara lejos de las olimpiadas. La destacada atleta venezolana no podrá defender su corona de triple salto y es la ausencia más destacada.

Recordemos que la "Reina del Triple Salto", como le llaman, batió el récord del mundo con 15.67 metros y ganó medalla de Oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"Con mucho dolor y tristeza les quiero contar que mientras entrenaba al caer en el descenso de un salto tuve un dolor intenso que se diagnosticó a una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo", informó Yulimar Rojas.

"Hoy me siento muy afectada emocionalmente por no poder representarlos, el deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos", añadió la venezolana en sus redes sociales.

Otra ausencia es la del ciclista Daniel Dhers, quien obtuvo medalla de plata en la primera final olímpica de BMX Freestyle en Tokio 2020, pero no clasificó para los Juegos Olímpicos París 2024.

"La vida deportiva no es nada fácil. Es un momento agridulce para mí por no haber podido clasificar a los @juegosolimpicos como corredor pero si como entrenador ¡Gracias a todos por su apoyo en este ciclo!", publicó el ciclista en sus redes sociales.

