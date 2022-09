image.png Nicky Kyrgios destrozó dos raquetas en su eliminación del US Open ante Karen Khachanov.

Además, durante el juego, el propio tenista lanzó su raqueta al suelo por frustración y recibió una advertencia del juez de silla por lanzar una botella a la pista durante una de las pausas del partido.

Este tipo de conductas son frecuentes en Nick Kyrgios. Aún así, los presentes en el Arthur Ashe Stadium quedaron sorprendidos por lo rabia del jugador.

"Lo único de lo que se acuerda la gente en un ‘grande’ es si ganas o si pierdes. Creo que prácticamente todos los demás torneos del año son una pérdida de tiempo. Solo deberías competir en los ‘grandes’. La gente se acuerda de ti por los ‘grandes’", insistió el australiano de 27 años, que recientemente alcanzó a disputar la final de Wimbledon frente a Novak Djokovic pero cayó en cuatro sets.

Lo que ha ocurrido es devastador, no sólo para mí, sino para todos los que querían verme ganar. Me siento como una mierda. He defraudado a mucha gente. Me siento que, o lo gano todo o lo pierdo todo, siento que he fracasado en este torneo en este momento, eso es lo que siento, se lamentó Nick Kyrgios Lo que ha ocurrido es devastador, no sólo para mí, sino para todos los que querían verme ganar. Me siento como una mierda. He defraudado a mucha gente. Me siento que, o lo gano todo o lo pierdo todo, siento que he fracasado en este torneo en este momento, eso es lo que siento, se lamentó Nick Kyrgios

https://twitter.com/thirdandfivepod/status/1567377299896426501 A meltdown from Nick Kyrgios after losing in the US Open quarterfinal! pic.twitter.com/hUTaihlTBF — Third and Five Podcast (@thirdandfivepod) September 7, 2022

https://twitter.com/delmoralo/status/1567410887962628097 Siempre es una buena noticia que un profesional como Khachanov elimine a alguien como Kyrgios. A ver cuándo una parte del "periodismo" deja de romantizar a un personaje así de tóxico para el deporte.#UsOpen https://t.co/hD10GpovgK — David Del Moral (@delmoralo) September 7, 2022

https://twitter.com/caboknowsbest/status/1567519483018858498 WAIT QUE!!!!!!!!!! Ayer prendí la tele para ver cómo había quedado y estoy segura haber visto q ganó kyrgios AAAAAAHHHH excelente noticia https://t.co/Naaf8RXmGF — augustine (@caboknowsbest) September 7, 2022

¿Cómo quedó el cuadro del US Open masculino?

La victoria de Karen Khachanov ante Nick Kyrgios le permite al ruso disputar las semifinales del torneo ante Casper Ruud este viernes (9/9).

Del otro lado del cuadro, se sabe que la otra semifinal saldrá del ganador del duelo entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz -se enfrentan hoy (7/9) a las 21:15 hs de Argentina- y del vencedor entre Andrey Rublev y Frances Tiafoe -juegan hoy a las 14:15 (horario argentino)-.

La final del US Open será el próximo domingo (11/9).

Más contenidos en Urgente24

Sondeo: Grieta en el atentado a CFK y sorpresa para Macri

Neumáticos sobran, faltan huevos (¿y paltas?)

Billetes de $5 vendidos a $1.000.000 de pesos: Cuáles son

Eduardo Feinmann asustó a un nene autista con un "chiste"

Gracias al Partido Obrero, aumentan neumáticos 80%