Uruguay presiona: Ultimátum a Marcelo Gallardo

No obstante, a Marcelo Gallardo le pusieron como plazo hasta la semana que viene, desde Uruguay.

image.png Ultimátum de la Selección de Uruguay a Marcelo Gallardo. Tiene tiempo para decidir hasta la semana que viene. (Gentileza: La Nación).

Sobre la llegada del 'Muñeco', Jorge Casales sostuvo:

"Es algo que se ha planteado con bases firmes. Pero si te dicen que aún no definió lo que va a hacer… El día que diga ‘voy a escuchar a esta gente’ me tomo el primer avión o barco que haya y lo más rápido que pueda estamos allá. Estoy convencido de que, si me dejan hablar, lo puedo convencer"

Así como digo esto, digo que los tiempos de la negociación no los maneja Gallardo. La opción uno es él pero tenemos que definirlo cuanto antes. Es el elegido y quien tiene nuestra total confianza en cuanto al camino elegido, pero no podemos pasar más de la semana que viene para definirlo Así como digo esto, digo que los tiempos de la negociación no los maneja Gallardo. La opción uno es él pero tenemos que definirlo cuanto antes. Es el elegido y quien tiene nuestra total confianza en cuanto al camino elegido, pero no podemos pasar más de la semana que viene para definirlo

Para no generar disparadores, Marcelo Gallardo guarda silencio, sabe que cualquier cosa que pueda pronunciar puede ser malinterpretada.

A veces, al final del baile la más linda te sonríe A veces, al final del baile la más linda te sonríe

Se ilusionó Jorge Casales.