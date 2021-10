Uruguay: Sin juego, sin alma y sin nada ¿Afuera del Mundial?

https://twitter.com/YamilAngelini/status/1448816798615457792 Esto era Uruguay. Patada, patada, patada y uno que la metiera. Chau pic.twitter.com/GneHM0Rmlc — Yamil (@YamilAngelini) October 15, 2021

https://twitter.com/MartinCharquero/status/1448838224944648194 Ganó Brasil 4-1.Lo peor del ciclo Tabarez en mucho tiempo. Uruguay tocó fondo en todos los aspectos del juego;sin contención, pésimo nivel defensivo,nula generación de ataque y planchado físicamente. La AUF debe analizar si este presente se puede revertir con este cuerpo técnico. pic.twitter.com/KJZerSo3kT — Martin Charquero (@MartinCharquero) October 15, 2021

Históricamente, las Eliminatorias Sudamericanas han sido muy conflictivas para el pueblo uruguayo. Acostumbrado a 'entrar por la venta', como se dice en la jerga futbolera. De las últimas 5 Eliminatorias Sudamericanas, Uruguay quedó en puestos de repechaje en 4 de ellas. Repasemos:

5° en Eliminatorias 2002 y clasificación al Mundial venciendo a Australia en repechaje,

5° en Eliminatorias 2006 y caída ante Australia en repechaje,

5° en Eliminatorias 2010 y clasificación al Mundial ante Costa Rica en repechaje,

5° en Eliminatorias 2014 y clasificación al Mundial ante Jordania en repechaje,

2° en Eliminatorias 2018 y clasificación al Mundial directa al Mundial.

Lo preocupante del caso es que ya van 12 partidos por Eliminatorias Sudamericanas 2021, más 4 partidos de la Copa América y no hay reacción. No hay Plan B y no hay una buena planificación. El horizonte se ve oscuro y tenebroso para los uruguayos.

image.png Brasil bailó a un pobre Uruguay y lo goleó 4-1.

Uruguay quedó comprometido rumbo a Qatar

Finalizada la duodécima fecha de las Eliminatorias Conmebol, Uruguay quedó 5° y en zona de repechaje. Su hábitat natural.

uru.jpg Tabla de posiciones finalizada la 12° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. (Foto: Promiedos).

Los próximos compromisos de la 'Celeste' son ante Argentina el (11/11) y Bolivia (16/11).