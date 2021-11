Una figura del fútbol argentino realizó una gran confesión

El joven centroatacante comparte dupla con un histórico del club y del fútbol grande de nuestro país: José Sand. Para López es como mirarse en un espejo. No sólo porque ambos son correntinos y goleadores, sino por la dificultad que tuvieron los 2 para mudarse a Buenos Aires, en la incesante búsqueda de convertirse en jugador profesional de fútbol.

"En Corrientes, mal o bien, yo lo tenía todo. Y acá era pasar a cagarme de frío, cagarme de calor, a veces tener hambre. Era jodida la pensión de Independiente. Y yo era muy chico, con un cambio brusco, que te sacan de tu provincia, de tu zona de confort. No podía soportar vivir ahí. Tuve suerte: mi familia me apoyó y se vino a vivir a Buenos Aires. Otros chicos no tienen esa posibilidad", marcó López, recordando su breve paso en las inferiores del 'Rojo'.

No me acostumbro a la gente (de Buenos Aires). Allá, en el pueblo, vayas a donde vayas saludás a todo el mundo. Acá un poco más y te pasan por arriba. Era todo nuevo viajar en transporte público. Y la libertad que perdí: en Corrientes salía del colegio y podía estar jugando en la calle todo el día

El goleador explicó su ida de Independiente y el factor lesiones.

"Paraba una semana, volvía. Paraba dos semanas, volvía. Me la pasaba en la camilla, no podía moverme. Encima los médicos me mandaban a hacer estudios y no detectaban nada. No era muscular, no era de los huesos… Me decían ‘debe ser algún nervio que se inflama’. Así pasé un año sin poder jugar. Estar lesionado es lo peor. Y de un momento al otro me dejó de joder”.

"Estuve siete años en Independiente y aprendí un montón. Fue un club donde estuve muy bien y, por diferentes motivos, me tuve que ir libre. El último año tuve una lesión y no jugué mucho. A los pocos días, me llamaron de Lanús y no lo pensé más. Fui un día y me sentí como en mi casa".

image.png José Manuel López. (Cortesía: El Gráfico).

En Lanús te crían ganadores. A mí me cambió totalmente la cabeza. Cuando estaba en Independiente no le daba pelota a estar bien de la cabeza: Iba y jugaba al fútbol. Y jugaba porque jugaba bien. Acá (en Lanús) me di cuenta de que el fútbol no era eso

Te cuentan historias de miles de cracks que no quedaron en nada. La única diferencia que hay entre el que llega y el que no llega (a Primera División) es la cabeza. Me agradezco a mí mismo porque estuve preparado para cuando me dieron las chances

De no ser por el grandísimo nivel de Julián Álvarez, probablemente estaríamos hablando de quien sería la figura del campeonato argentino. José López tiene la altura de un típico '9' de área, pero no lo es. El mismo López contó hace un tiempo que, en divisiones inferiores, se desempeñaba en la posición de enganche. Y la verdad no sorprende, ya que su habilidad para asociarse con sus compañeros dentro del campo es realmente notoria.

Pero el delantero no quiere confundirse dentro del mundo del deporte. Quiere mantener ese temple y esa inteligencia que demuestra, tanto para jugar, como para pensar.

"Ya diste el salto y te destacás en Primera pero seguís siendo muy joven, ¿cómo hacés para no marearte?", le preguntó Clarín.

A mí me pasó apenas debuté, te desviás un poco. Te habla todo el mundo, sos amigos de todos, te invitan a todos lados, piden tu camiseta, quieren una foto. Y por hacer eso, por decir a todo que sí, terminaba acostándome tarde o hacía alguna boludez y después la pagaba en los entrenamientos porque no rendía igual. Me duró una semana y me di cuenta de que así no iba. También te das cuenta de que los únicos que están siempre son los mismos: la familia y los amigos de siempre. Es muy fácil para el chico que recién sube desviarse o creérsela, respondió López.

Al jugador de fútbol se lo idolatra demasiado. Y entonces el futbolista se cree intocable o que tiene otros derechos que una persona común no tiene

"Ya de por sí se asocia al futbolista con ser canchero. Y es cierto, hay muchos así, pero no podés meter a todos en la misma bolsa. Si un chico de 14 o 15 años tiene contrato con una marca o tiene representante, es muy fácil que se la crea. Yo lo que veo es que pasa lo contrario: si vos a tus condiciones les sumás ser tranquilo, ser transparente, ser buena persona, te va a ir mejor, te va a querer más gente".

image.png José López. Lanús.

Lo que yo gano en un mes, es lo que gana un amigo mío en todo el año y eso es raro. A mí lo que me pasa es que digo: Qué loco. Juego al fútbol, hago lo que me gusta y encima me pagan. Además, la gente te quiere, te hacen sentir un fenómeno

"Por suerte eso no me mareó, lo llevo con tranquilidad. No me gusta ostentar, ni demostrar ni nada. Me gusta estar tranquilo, ir al campo, pasar tiempo con mi familia, ni juego a la Play."

La salida de Nicolás Orsini a Boca Juniors, abrió la puerta para que José López pueda dar sus primeros pasos y mostrarse en Primera. La compañía de José 'Pepe' Sand, facilita el juego de la joven promesa de Lanús.

Sand es como una especie de padre para López. El primero lo dobla en edad al segundo y su química se nota cada vez que ambos son dupla de ataque. La sumatoria entre los 2 futbolistas, es de 22 goles convertidos hasta la fecha.