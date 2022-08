Una buena para Carlos Tevez: La Justicia desestima denuncia

Esta tarde (22/8), sus dirigidos reciben a Banfield por la Liga Profesional de Fútbol con la necesidad imperiosa de sumar de a tres. Pero ojo con Carlitos.

Tal como comentábamos la semana pasada (18/8), Carlos Tevez fue denunciado penalmente por 'usurpación de título', en relación a sus funciones en el banco de suplentes de Rosario Central. La presentación judicial había sido realizada por un grupo de entrenadores por medio de Gustavo Dellepiane.

"No nos interesa que vaya preso. Lo único que queremos es que no se siga violando la ley y escupiendo en la cara. Que se empiece a respetar la ley, porque hay gente que le dio su vida al fútbol y hoy no tiene para comer", apuntaló Dellepiane, quien expuso un escrito en donde se culpabilizaba a Tevez por incurrir en los artículos 172, 173 y 247 del Código Penal argentino.

El reconocido DT de fútbol, Ricardo Caruso Lombardi, había apuntado contra el ex jugador cuando este asumió en el 'Canalla'.

"No es nada personal, pero hay cosas que son lógicas en la vida. Vos no podés basurear a la gente que se dedica a tal cosa. No podés tener a una persona estudiando tres años para hacer el curso de entrenador para primera división y que él dirija cuando no terminó el curso. Que no nos tomen de tarados", dijo Caruso.

image.png Carlos Tevez fue acusado de no haberse recibido de técnico.

Aún así, el certificado analítico no fue la única turbulencia que sufrió el 'Jugador del Pueblo' desde su llegada a Central. El propio Tevez no pudo conformar su cuerpo técnico como él quería por su conflicto con Carlos Retegui.

Desde un primer momento, el ex Boca sostuvo que el 'Chapa' sería su mano derecha al costado de la línea de cal. No solo por ser su asistente personal de los entrenadores, sino que también por ser su amigo. En diálogo con la prensa, Carlos Tévez declaró en ese entonces: "Mi amigo el Chapa es parte del proyecto. Él tiene que desligarse de su función original. Pero va a ser parte de mi proyecto".

Tras la confirmación de que el ex integrante de Los Leones no se sumaría al cuerpo técnico de Rosario Central, Carlitos picanteó:

Lo de Retegui fue desprolijo, te soy sincero. Prefirió más un compromiso político que su sueño y soy leve en lo que estoy diciendo. No solamente faltó a su palabra a mí, sino a mis hermanos, el profe, mi familia... Eso fue lo que más me dolió Lo de Retegui fue desprolijo, te soy sincero. Prefirió más un compromiso político que su sueño y soy leve en lo que estoy diciendo. No solamente faltó a su palabra a mí, sino a mis hermanos, el profe, mi familia... Eso fue lo que más me dolió

Retegui, además de continuar en sus labores en el gobierno porteño como Secretario de Deportes con Horacio Rodríguez Larreta, se defendió:

"Hoy soy Secretario de Deportes de la Ciudad. No se trata sobre renunciar o no renunciar. Yo tengo una responsabilidad muy grande con el Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta). Yo soy amigo personal de Tevez. Hace una semana Central tenía técnico y este proyecto salió de la noche a la mañana".

image.png 'Chapa' Retegui se quedó en el gobierno porteño y le dio la espalda al proyecto de Carlos Tevez.

La Justicia falló a favor de Tevez

Esta mañana (22/8), la Justicia Rosarina desestimó la denuncia presentada hacia el Apache por 'usurpación de título'.

El fiscal a cargo de la causa, Damián Cimino, esgrimió: "El bien jurídico protegido en el delito de usurpación de títulos es el buen funcionamiento de la administración pública y, en concreto, la protección del monopolio estatal de conferir o reconocer títulos profesionales habilitantes, pero no constituyen delito, los grados, título u honores de instituciones particulares, como el caso de los entrenadores que es un título que expide una organización sindical", según lo publicado por Cadena 3 Rosario.

Para el fiscal no hay "engaño" ni víctima directa porque "ni Rosario Central ni la AFA se dan por aludidos".

