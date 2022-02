Un piloto de la Fórmula 1 cargó fuerte contra Lewis Hamilton

A finales de 2020, Max Verstappen señaló que "el 90% de los pilotos ganarían conduciendo el Mercedes actual", haciendo referencia al gran poderío de dicha escudería.

Por su parte, Hamilton, confirmó su continuidad en la Fórmula 1 en rueda de prensa:

"Apagué, desenchufé, estuve con mi familia. Me centré en estar presente para ellos y digerir lo que había pasado. Es difícil entender del todo lo que sucedió. No he vuelto a ver la carrera, la recuerdo y la he revisado mentalmente varias veces. No recuerdo qué le dije a Max. No lo he revisitado, no miro hacia atrás sino hacia adelante. No podemos cambiar el pasado, nada cambiará lo que sentí entonces. Es bueno que la FIA dé pasos para mejorar. Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelve a sucederle a nadie en el deporte, nunca más. Ahora hay que asegurarse de que las reglas se cumplan".

El británico agregó: "Esto no tiene nada que ver con Max, él hizo todo lo que debía hacer un piloto ante esa oportunidad. Es un gran rival, habrá otra gran batalla como la del año pasado y creceremos con la experiencia de la pasada temporada. Estoy fresco, concentrado, no tengo ningún peso encima de mis hombros del año pasado".

¿Retirada? La he considerado tantas veces… pero ahora no, sinceramente no. Amo este deporte, hubo un momento en el que perdí la fe en el sistema, pero me niego a que este momento defina mi carrera. Quiero volver más fuerte. Si piensas que lo que se vio al final del pasado año era mi mejor nivel, espera y verás ¿Retirada? La he considerado tantas veces… pero ahora no, sinceramente no. Amo este deporte, hubo un momento en el que perdí la fe en el sistema, pero me niego a que este momento defina mi carrera. Quiero volver más fuerte. Si piensas que lo que se vio al final del pasado año era mi mejor nivel, espera y verás

"Nunca, nunca dije que iba a parar. Me encanta hacer lo que hago. Decidí volver a afrontar otra temporada y trabajar con Toto (Wolff) y George (Russell)", cerró Lewis Hamilton.

image.png Lewis Hamilton confirmó que seguirá en la Fórmula 1.

Reglamento nuevo

La temporada nueva; que iniciará el domingo 20 de marzo con el Gran Premio de Barhein, traerá consigo un nuevo reglamento en la categoría, con el objetivo de reducir las grandes diferencias entre las escuderías mejor paradas financieramente como Mercedes o Red Bull. Esta reforma limitará el uso de los materiales con los que contará el monoplaza, así como también las fuertes inversiones económicas destinadas al desarrollo de las piezas. Algunos de los cambios más rutilantes a continuación: