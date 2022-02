Un jugador de Independiente apaleó a Hugo Moyano y se armó

"No juega por una decisión técnica, no de la dirigencia", había argumentado el secretario general del club, Héctor 'Yoyo' Maldonado, algo que luego fue desmentido por el entrenador Eduardo Domínguez: "No sé la historia que hay detrás entre Independiente y Fabricio. Él quiere mucho al club. Si juega o no, lo van a resolver los dirigentes. Sé que se van a volver a juntar con él y ellos me dirán qué decisión tomar".

image.png Fabricio Bustos, otro que se fue mal de Independiente bajo la dirigencia de Hugo Moyano.

Domingo Blanco

El mediocampista de 26 años, se vio envuelto en una polémica por su contrato en Independiente, en el cual restan pocos meses de contrato.

A través del servicio de mensajería Discord, Domingo Blanco levantó la temperatura por una intercambio de palabras con un usuario. "Lo único que renueva Mingo es la suscripción de Netflix", escribió un usuario en Discord, a lo que Blanco respondió, entre risas: "Jaja, es por ahí", teniendo en cuenta que al futbolista le restan 4 meses de contrato.

Sin embargo, Domingo Blanco tuvo que salir a responder a las críticas y a aclarar su broma, en redes sociales.

"Quiero decirle a esos malintencionados que jamás me reiría o hablaría mal del club que me dio la chance de jugar en Primera y que quiero tanto. Lo de mi futuro son interpretaciones de terceros: todavía no hay nada resuelto. Ojalá sea lo mejor para todas las partes", posteó el mediocampista desde su cuenta personal de Instagram.

image.png El chat de la polémica. Domingo Blanco bromeó sobre su futuro en Independiente.

Sin embargo; 'Mingo' Blanco, quien tiene pocas chances de continuar en Independiente después de junio, reconoció "Si me hubiese ido a Independiente del Valle, iba a jugar. Acá en Independiente no estoy jugando. Me hubiesen dejado ir". Hasta el momento, el futbolista y la institución no tienen un acuerdo y surgió que tuvo la posibilidad de irse a Independiente del Valle, aunque le denegaron la salida, contó Doble Amarilla.

En este sentido, los hinchas le exigieron a Blanco que "le deje algo" al club y que no se vaya en condición de libre.

Los que me dicen de dejar algo al club... yo les pregunto, si un equipo quiere a un jugador y faltando un año para que termine el contrato, ¿por qué no me vinieron a renovar faltando un año? Hay que esperar a que me queden cuatro meses para renovar... Después me van a decir que no le dejé plata al club... ¿O yo estoy equivocado?, cerró, y haciendo referencia al conflicto con Hugo Moyano para negociar su contrato Los que me dicen de dejar algo al club... yo les pregunto, si un equipo quiere a un jugador y faltando un año para que termine el contrato, ¿por qué no me vinieron a renovar faltando un año? Hay que esperar a que me queden cuatro meses para renovar... Después me van a decir que no le dejé plata al club... ¿O yo estoy equivocado?, cerró, y haciendo referencia al conflicto con Hugo Moyano para negociar su contrato

Lo cierto es que, Domingo Blanco, es otro de los futbolistas que debe negociar su contrato en el Rojo, al igual que el colombiano Andrés Roa y Carlos Benavídez, cuyos vínculos están a punto de vencer y no hay extensiones en el horizonte.