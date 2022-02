Un jugador del City le deseó la muerte a Vladímir Putin

image.png Vladímir Putin anunció una operación militar en Ucrania.

En su descargo, Oleksandr Zinchenko le dedicó un fuerte posteo a Putin en la red social Instagram, luego de que invadieran su país en las últimas horas:

Te deseo la muerte más dolorosa. Pocos segundos después, Zinckenko borró el mensaje. Te deseo la muerte más dolorosa. Pocos segundos después, Zinckenko borró el mensaje.

Rusia inició esta madrugada una invasión a Ucrania con bombardeos en todo el país, incluida la capital, e incursiones terrestres en varios puntos del territorio que ya han causado las primeras bajas, varias de ellas civiles.

Los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas y la imposición de sanciones occidentales contra Rusia, no bastaron para disuadir al presidente ruso Vladimir Putin, que había desplegado entre 150.000 y 200.000 tropas a lo largo de las fronteras de Ucrania desde hacía semanas.

image.png Oleksandr Zinchenko, futbolista de Manchester City y capitán de la selección ucraniana, le deseó la muerte a Putin.

image.png El mensaje de Zinckenko a Putin en su cuenta de Instagram (TN).

El pedido de socorro

A raíz del conflicto entre rusos y ucranianos, se conoció que un grupo de jugadores brasileños del Shakhtar Donetsk y del Dinamo de Kiev, pidieron ayuda ¡al Gobierno de Brasil!

Desde Ucrania, los deportistas publicaron un mensaje grabado en sus redes sociales junto a sus familias y seres queridos, alrededor de las 11 am de tal país.

Hola chicos. Estamos todos reunidos, jugadores del Dinamo y del Shakhtar con nuestras familias y estamos esperando en un hotel por toda la situación. Estamos aquí pidiendo su ayuda para promocionar este video debido a la falta de combustible en la ciudad, frontera cerrada, espacio aéreo cerrado, por lo que no hay forma de que nos vayamos. Pedimos mucho apoyo al Gobierno de Brasil, que nos puede ayudar y espero que nos ayude a promocionar este video y llegar a la mayor cantidad de personas posible, describió el brasileño Marlon Santos, con pasado en FC Barcelona Hola chicos. Estamos todos reunidos, jugadores del Dinamo y del Shakhtar con nuestras familias y estamos esperando en un hotel por toda la situación. Estamos aquí pidiendo su ayuda para promocionar este video debido a la falta de combustible en la ciudad, frontera cerrada, espacio aéreo cerrado, por lo que no hay forma de que nos vayamos. Pedimos mucho apoyo al Gobierno de Brasil, que nos puede ayudar y espero que nos ayude a promocionar este video y llegar a la mayor cantidad de personas posible, describió el brasileño Marlon Santos, con pasado en FC Barcelona

Luego el futbolista le cedió el espacio a una de las esposas del grupo que se encontraba entre la muchedumbre del hotel: "Las mujeres estamos con los niños y nos sentimos un poco abandonadas, porque no tenemos nada que hacer, no sabemos qué hacer. Las noticias no nos llegan excepto las de Brasil y hacemos un llamamiento incluso en nombre de los niños. Cada uno salió corriendo de sus casas al hotel, cada uno con una prenda de ropa, no sabemos si habrá comida, así que queríamos intentar pedir ayuda para solucionar nuestra situación".

https://twitter.com/ArthurQuezada/status/1496777721900572675 Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2 — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022

Actualmente; hay 12 jugadores brasileños que militan en el Shakhtar, estos son: Dodo, Vitao, Marlon, Vinícius Tobías, Ismaily, Maycon, Marcos Antonio, Tete, Alan Patrick, Pedrinho, David Neres y Fernando.

Por su parte, en el Dynamo Kiev, solo hay uno, y es Vitinho, quien llegó proveniente del Athletico Paranense.