Un ídolo de Boca fulminó a Óscar Ruggeri

Roberto Passucci, actual captadores de jugadores en Boca, arremetió contra Óscar Ruggeri.

-"Mirá que después te atiende por ESPN, siguió el periodista".

-"Él no puede atender a nadie... Imposible tomar un café con él. Si te sacás la camiseta de Boca y te ponés la de River conmigo no tomás un café", concluyó el ex número 5 de Boca.

Roberto Passucci y Óscar Ruggeri compartieron plantel en Boca Juniors entre 1981 y 1984, cuando este último decidió armar las valijas y mudarse del Xeneize a River Plate, a raíz de una huelga económica en el fútbol argentino. Pero Ruggeri no se fue solo. Ricardo Gareca -actual entrenador de Perú- siguió los pasos del ex campeón del Mundo y optó por firmar con la banda roja.

A día de hoy; hinchas del xeneize se acuerdan de tales traspasos con bronca y resquemor, por el simple hecho de pasar de Boca hacia River.

El 27 de octubre de 1985, Ruggeri, que ya estaba en River tras llegar con el pase en su poder, se enfrentó a Boca por el torneo de ese año. En el estadio Monumental, la cita con el máximo rival tenía todos los condimientos de un Superclásico.

Aquel día, el Millonario se impuso 1-0 sobre los Xeneizes, en un partido que quedó marcado en el recuerdo. En el minuto 73' del segundo tiempo, Roberto Passucci fue con vehemencia contra Óscar Ruggeri y casi lo parte en mil pedazos. El ex mediocentro de Boca, fue con las dos piernas para adelante para intentar lastimar al Cabezón, con quien ya había bronca por cruces entre ellos en el vestuario azul y oro, pero que se acrecentaron con el traspaso hacia River.

Patada de Roberto Passucci a Oscar Ruggeri

Desde allí, Ruggeri y Passucci se sacaron chispas públicamente cada vez que pudieron. A ambos siempre se les valoró la entrega y el sacrificio dentro del campo de juego.

Dicha patada descalificadora, es de las más recordadas en la historia del fútbol argentino, y de los Boca-River. En más de una ocasión, Roberto Passucci admitió que volvería a pegarle esa patada al "Cabezón" Óscar Ruggeri.