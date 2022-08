Además, el futbolista estuvo más de 3 horas esperando para ser liberado, donde le restringieron el derecho a una llamada hasta que finalmente decidieron dejarlo salir, sin explicación mediante: “Me llaman por mi apellido a una cabina ahí me dicen: ‘Firma todo esto y te podes ir’. Quería saber que firmaba, lo cual pregunté si podía leer. No me lo permitieron. ‘Vos firmá y andate’, fue lo único que recibí”.

midlanjonhataniraladetenidofoto3.jpg

“Jamás me pidieron disculpas, solamente me acusaban de trapito. Intentaba explicarles que yo soy jugador. Me estaba yendo a jugar, nada más. Pero no me pidieron perdón, nada”, cerró Jonathan Irala.

