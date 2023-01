Un ex campeón con Boca fue escrachado en una pelea callejera

“Le dije: ‘Esta no te la olvidás más’. Se me vinieron todos encima y me empezaron a golpear”, detalló el denunciante. Su respuesta habría sido en tono de broma, según comentó a el Show del Lagarto.

Del lado de Pablo Ledesma, se encargaron de desmentir la versión del vendedor. Según los allegados del ex Boca, fue el propio Gauna quien inició las cargadas, que siguieron durante dos cuadras.

Pablo Ledesma.jpg El ex Boca fue señalado por una pelea.

Pablo Ledesma debutó en Talleres en el 2001. En el año 2002, el oriundo de La Falda fue transferido a Boca, donde permanecería hasta el año 2008, para irse luego al fútbol italiano.

En Boca, cosechó tres torneos de Primera División, una Copa Argentina, dos Copa Sudamericana, dos Recopa Sudamericana y una Copa Libertadores (2007). Es uno de los últimos xeneizes en conquistar la cita máxima de Conmebol.

