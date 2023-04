Un dato que puede cambiar el fútbol mundial

En el futuro tenemos que pensar seriamente en un tope salarial. Si los presupuestos se disparan, entonces nuestro equilibrio competitivo será un problema. No se trata de los dueños, se trata del valor de la competencia, porque si cinco clubes ganan siempre, ya no tiene sentido. Tiene que ser un convenio colectivo, de todas las ligas y la UEFA. Porque si nosotros (la UEFA) lo hacemos y las otras ligas no, entonces no tiene sentido. Espero que se pueda hacer lo antes posible. En el futuro tenemos que pensar seriamente en un tope salarial. Si los presupuestos se disparan, entonces nuestro equilibrio competitivo será un problema. No se trata de los dueños, se trata del valor de la competencia, porque si cinco clubes ganan siempre, ya no tiene sentido. Tiene que ser un convenio colectivo, de todas las ligas y la UEFA. Porque si nosotros (la UEFA) lo hacemos y las otras ligas no, entonces no tiene sentido. Espero que se pueda hacer lo antes posible.