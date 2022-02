Twitter avala el "85 a 15" de Juan Román Riquelme a Tévez

image.png Carlos Tévez y Daniel Angelici en Boca Juniors.

En las últimas horas, circuló un video en la cuenta de Carlitos y que sacudió un poco más al Mundo Boca. El delantero ex Boca festejó su cumpleaños número 38 y organizó un festejo para sus amigos, familiares y gente más cercana.

Dentro de los invitados estaba -por supuesto- Ramón 'Wanchope' Ábila, jugador que tiene contrato en Boca. En esa línea, Carlos Tévez, publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde se escucha a alguien gritar "Para vos Riquelme, para vos Cascini", mientras Ábila bailaba a un costado.

Aún cuando ni Tévez ni Ábila hayan sido quienes gritaron la dedicatoria a Román Riquelme, era algo totalmente evitable el simple hecho de subirlo a las redes sociales- por parte del Apache- donde el más perjudicado en todo termina siendo el propio Boca Juniors.

En horas de la tarde del dramático viernes pasado (4/2), Juan Román Riquelme atendió a los medios y se refirió -entre otras cosas- a la situación del atacante cordobés.

No me meto en las redes sociales, no puedo opinar de cosas que no veo. Wanchope tuvo la posibilidad de ir a Uruguay, vino a los días y dijo de una posibilidad a Minnesota y aceptamos. A los cuatro meses no contaban más con él. No le salieron las cosas y durante todo un día me llamó por teléfono pidiéndome una mano para una carta para pasar a otro club. Pudo pasar a otro equipo, no le salieron las cosas tampoco, y ahora volvió a nuestro club. Él entrena con el plantel desde el primer día, tiene contrato hasta el 31 de diciembre, acaba de tener una lesión, deberá curarse bien y curarse al máximo. Nosotros cumplimos todo, explicó tajantemente Riquelme

image.png La amenaza de Ramón 'Wanchope' Ábila a Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol. (Gentileza: Infobae) (Captura: @wanchope_abila9).

Pero sobre todo, las palabras más resonantes de JRR, fueron las de las próximas elecciones en Boca, a celebrarse en 2023.

"El hincha de Boca es hincha de Boca. Es lo normal. La otra gente (Macri-Angelici) usó 25 años mi club para hacer otra cosa, y lo respeto. Yo amo a mi club y yo solo quiero que sea un club de fútbol, no me interesa otra cosa. Los bosteros están todos felices. Siempre pienso que voy a ganar y no tengo dudas de que las elecciones que vienen las vamos a ganar de nuevo. En dos años vamos a ganar 80 a 20, 90 a 10. No importa quién va. Yo tengo ganas de cuidar a mi club. El club está bien y no se preocupen que el hincha está contento", afirmó contundente.

Además, a Riquelme le preguntaron qué le parecería si Carlos Tevez participara del acto eleccionario. "Ojalá si tiene ganas participe de la vida política del club, si nos quiere acompañar a nosotros tiene la puertas abiertas o si quiere ir con otros", tiró.

Si se presenta (Tevez) en otro sector, ganamos 85 a 15

Pero aclaró: "Yo no voy en contra de nadie. Yo lo que digo que si quiere venir con nosotros, encantados. Si le divierte intentarlo, él sabe que mi cariño no va a cambiar nunca", admitió en TyC Sports.

image.png Se calienta la interna Riquelme-Tévez. (Foto: Marca).

