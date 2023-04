Lola, por su parte, tuvo su estreno absoluto en una cita mundialista y así lo palpitó en sus redes anoche (23/11): "Mañana voy a tener el orgullo de ser la primera relatora en una Copa del Mundo de la historia de la televisión argentina. Mirar al lado y que este la siempre profesional @Angelalerena será otro de los goles. Con mi amiga seremos la primera dupla femenina en un mundial masculino".

image.png Ángela Lerena y Lola del Carril: debut histórico en la TV Pública con más reprobaciones que halagos.

Según aporta Clarín, Lola del Carril había "hecho historia" meses atrás cuando le tocó narrar Perú-Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Aquella tarde, se convirtió en la primera mujer en relatar un partido masculino en la historia de la televisión abierta argentina.

La comunicadora surgió de un reality organizado por la TV Pública que buscaba relatoras.

Me cuesta indetificarme como la primera relatora. Mismo me cuesta identificarme como relatora de fútbol. Creo que es muy lindo formar parte de la historia, ser parte de un punto alto, de un nodo a tener en cuenta, a marcar en el fútbol y en el periodismo deportivo en general. Más si se trata de abrir caminos. También creo que conlleva una presión", le confesó en una charla íntima a ese mismo medio

"Creo que estamos hablando de algo más grande. De que cada vez las mujeres empecemos a ocupar espacios previamente masculinizados".

Y agregó: "Cada partido es un piloto y son horas de vuelo que me van dando a mí más confianza y afianzándome dentro del estilo que tengo. Conectar a través de ciertas metáforas el fútbol y muy pasional".

Por último, en la entrevista con Clarín, la periodista reconoció que su sueño era relatar "un Mundial". "Voy por Qatar 2022", sostuvo.

Y no se achicó: "Me gustaría una Champions (League). Tener los auriculares puestos y que me suene el himno de la Champions. Ya está. Una Libertadores. Todo".

image.png Lola del Carril cumplió su sueño y gritó un gol en un Mundial: Suiza 1-0 Camerún.

Las reacciones en Twitter

A pesar del hito que marcaron del Carril y Lerena en la Televisión Pública, en las redes sociales aparecieron cientos de detractores a quienes no les gustó el desempeño de ambas mujeres. Otros, lo advirtieron en la previa.

"Gracias por avisar, primer partido que no pienso ver", respondió un usuario al tweet de la relatora, en la antesala al juego entre Suiza y Camerún. "Que bueno, voy a poder dormir hasta tarde! Que bodrio esa dupla relatora", dijo al pasar otro.

Aún así, hubo comentarios positivos para con la dupla femenina: "Es muy buena relatora Lola Del Carril y hacen buena dupla con Lerena. Yo creo que el problema de ustedes es con las mujeres en general". "La transmisión Del carril/Lerena me parece de las mejores que se han dado en el mundial", también se leyó en la misma red social, en donde se volvieron TT (Trending Topic).

Una vez comenzada la transmisión, salieron a la luz una serie posteos de Lola del Carril en la red social del pajarito y que fueron rescatados por el público seguidor de esa plataforma.

https://twitter.com/renegado2023/status/1595727104716541952 En la TV Pública están relatando Lola del Carril con Angela Lerena , el partido de Suiza-Camerún. #Qatar2022 pic.twitter.com/PRGmpi8zwH — Todos con Lionel (@renegado2023) November 24, 2022

https://twitter.com/mrtcrrs/status/1595724479749132288 ATENCIÓN

Angela lerena y Lola del Carril acaban de romper el RECORD GUINNESS a la trasmisión con más televisores en mute simultáneamente. pic.twitter.com/8l5f9SRfDh — #%!& (@mrtcrrs) November 24, 2022

https://twitter.com/BenkeRuben/status/1595743008204505089 Lola Del Carril y Angela Lerena para Suiza - Camerún. Que ganas de romper todo tienen los progre ehh inclusión forzada pic.twitter.com/0qhklY192f — benkke (@BenkeRuben) November 24, 2022

https://twitter.com/Quique76/status/1595728463247609856 No es una cuestión de Género, en absoluto.

Pero Ángela Lerena y la relatora Lola del Carril son INFUMABLES HERMANO.

Me duele la cabeza.



La @TV_Publica es un nido de alimañas kirchneristas irrecuperable.#Suiza #Camerun — Quique (@Quique76) November 24, 2022

https://twitter.com/PabloBokita/status/1595723865384157187 Dios mio que hicimos para tener el relato de Lola del Carril y Angela Lerena QUE SE VACHAN QUE SE VACHAN!! pic.twitter.com/NTUC6XEV5l — PACO (@PabloBokita) November 24, 2022

https://twitter.com/Zabita10/status/1595721461276221440 Banco a Lola del Carril, lleva muy bien el partido. Pero Lerena, que ganas de mutear y verlo en silencio. — Zabita (@Zabita10) November 24, 2022

https://twitter.com/tonygabi12/status/1595744139702046721 Lerena y Del Carril... que tortura — g•b•r (@tonygabi12) November 24, 2022

https://twitter.com/luis_delpi/status/1595729230213554176 Suiza-Camerún, 7:40 de la mañana, un 0-0 en donde no pasó absolutamente nada, relatan Lola del Carril y Angela Lerena. Es IMPOSIBLE mantenerse despierto lo que queda de partido con todos los factores nombrados... — K1NGTER0 (alfista) (@luis_delpi) November 24, 2022

https://twitter.com/Bostero_Termo12/status/1595458046897029127 Camerún Suiza a las 7 de la mañana relata Lola del Carril y comenta Angela Lerena pic.twitter.com/MWVaQidpLO — Soldado de Martín Payero (@Bostero_Termo12) November 23, 2022

