Tremendo palazo de Max Verstappen a Lewis Hamilton

Todo lo que venga ahora es simplemente un extra y voy a disfrutarlo. Necesitas un poco de suerte para luchar por siete u ocho Mundiales. Necesitás un coche dominante también para hacer eso, así que no siempre tienes esa suerte o no estás en esa era. A veces no ocurre, le contó Verstappen a Car Next

La filosa declaración del campeón actual, tiene que ver con una vieja discusión que debate si Lewis Hamilton hubiera ganado los siete títulos que consiguió, de no haber estado en la mejor escudería como lo es Mercedes, desde el inicio de la era híbrida en 2014, cuando los coches comenzaron a usar un motor de combustión y otro eléctrico. Hamilton consiguió 6 galardones con Mercedes y uno con MacLaren.

image.png Max Verstappen y Lewis Hamilton se siguen sacando chispas.

El neerlandés agregó: "Yo siempre quise ganar un título y vamos a ver a dónde vamos desde ahí. Todo lo que venga ahora es un extra, pero eso no significa nada. Si pierdo una carrera, me molestará, pero quizás algunos minutos más tarde diré ‘vale, está bien'".

Siempre me digo a mí mismo: 'No eres perfecto en ninguna área'. Creo que siempre se puede mejorar. No se trata de un progreso masivo, sino de un trabajo detallado e incansable. Se trata de preguntas del tipo '¿cómo puedo ayudar a que un fin de semana de gran premio sea aún mejor? ¿Cómo puedo prepararme mejor? ¿Cómo puedo entender mejor cómo optimizar el equilibrio del coche? ¿Cómo puedo sacar más provecho de los neumáticos?'

Acerca del campeonato que se avecina, el piloto analizó: "Los neumáticos son completamente diferentes. Fue una temporada increíble, con muchas cosas imprevistas. Tal vez no tenga que hacer lo que hice en 2021".

En 2022 las cubiertas serán de 18 pulgadas contra las de 13 que se usaron hasta la pasada temporada, afirmó Infobae.

image.png Max Verstappen.

Tanto el equipo de Mercedes, como Lewis Hamilton en particular, están descontentos con la determinación que tomó el director de carrera de la FIA Michael Masi, en lo que respecta a la salida del Safety Car tras el accidente que había protagonizado Nicolas Lafiti a seis vueltas del final.

La escudería Mercedes pide la remoción del cargo de Michael Masi, a pesar de que Max Verstappen es el campeón inamovible y que la FIA sigue en su investigación por lo ocurrido en Abu Dhabi.