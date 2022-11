Tras el fracaso de Riquelme en Boca, venden humo con Bianchi

Por otro lado, también se comenta que ya tuvo una charla con Jorge Amor Ameal.

Pero la realidad es un poco más oscura y menos halagadora en lo que el panorama refiere. Bianchi no está atrás de ningún equipo desde el año 2014 y ya no es un joven, cada vez se distancia más y más de ese perfil que lo caracterizo a inicios del dos mil, cuenta con 73 años. Y él mismo anunció repetidas veces que no tiene planeado volver a ser director técnico.

El panorama parece sugerir que el club boquense irá, una vez más, por Hugo Ibarra como DT de cara al 2023. Para ese entonces ocurrirá algo no menos apremiante: Juan Román Riquelme y Jorge Ameal cumplirán con sus últimos periodos en las inmediaciones y la única meta de ambos será la Copa Libertadores.

¿De dónde salieron los rumores?

Al parecer se trata de una malinterpretación que ocurrió en el programa radial ESPN F90 a través de una intervención del periodista Marcelo Benedetto.

Creo que la tendencia es que Ibarra sea el entrenador, pero… ¿Alguien en Boca pensó por lo menos en acercarse y decirle a Carlos Bianchi si quiere cambiar su postura de no dirigir?

La cita, desde un inicio, no esconde ningún componente polémico, pero en clima de incertidumbres nacen las conspiraciones. Y eso fue lo que ocurrió con siguiente cita.

Hasta ahora él no quiere dirigir, claramente. Yo creo que el único que lo puede correr a Ibarra del lugar de entrenador es Bianchi

Carlos Bianchi vuelve al ojo público luego de un largo y extenso periodo en el que estuvo fuera de los focos populares. Este episodio también se suma, a nivel de relevancia, al que sufrió el pasado lunes siete de noviembre cuando tuvo un accidente automovilístico al chocar contra una moto en la zona de Núñez.